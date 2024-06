RTX Remix devient open-source : transformez vos jeux vidéo rétro en chefs-d’œuvre graphiques

Avis aux passionnés de jeux vidéo old-school et aux magiciens du modding : grâce à l’ouverture prochaine du kit d’outils RTX Remix, vous allez pouvoir transformer vos jeux les plus classiques en petits joyaux graphiques.

Que diriez-vous d’avoir vos anciens jeux favoris sous DirectX 8 et 9 avec du ray tracing complet, du DLSS 3.5, des textures ultra-détaillées et des matériaux aux propriétés physiques réalistes ? De dire adieu aux environnements pixelisés et aux personnages anguleux ? C’est ce que propose RTX Remix.

Moddez vos jeux favoris avec RTX Remix et donnez-leur une seconde jeunesse

Pour parvenir à ce résultat, RTX Remix s’appuie sur deux éléments : le moteur de rendu RTX Remix Runtime et le kit d’outils RTX Remix Toolkit. Le premier s’occupe du graphisme en temps réel, tandis que le second, basé sur la technologie NVIDIA Omniverse, vous permet de modifier facilement les textures, les objets et l’éclairage des jeux.

L’an dernier, NVIDIA avait déjà fait fort en open-sourçant le moteur RTX Remix Runtime. Cela a permis aux moddeurs d’étendre la compatibilité du logiciel à un plus grand nombre de jeux et d’explorer de nouvelles possibilités de rendu. Mais la firme ne s’arrête pas là.

En juin, c’est le cœur du processus de création, le RTX Remix Toolkit, qui sera ouvert à la communauté. Objectif ? Vous offrir encore plus de flexibilité et de puissance. Vous pourrez simplifier le remplacement des éléments du jeu et le rééclairage des scènes, importer un plus large éventail de formats de fichiers et booster les outils de texturation IA de RTX Remix grâce à de nouveaux modèles.

Mais ce n’est pas tout, puisque NVIDIA pousse encore plus loin l’intégration en rendant les fonctionnalités du RTX Remix Toolkit accessibles via une API REST. Avec ça vous pourrez connecter RTX Remix à vos outils de création 3D favoris (comme Blender), à vos logiciels de modding habituels (comme Hammer) et même à des applications d’intelligence artificielle générative (comme ComfyUI).

Les développeurs chevronnés ne sont pas oubliés. NVIDIA propose également un SDK pour le moteur RTX Remix Runtime. Celui-ci vous permettra d’intégrer le rendu RTX Remix dans d’autres applications et jeux, et pas seulement dans les classiques DirectX 8 et 9.

Depuis son lancement en début d’année, plus de 20 000 moddeurs se sont déjà emparés du RTX Remix Toolkit, nous dit l’entreprise. Résultat : plus de 100 remasters RTX sont en cours de développement sur le Discord RTX Remix Showcase. On a hâte de voir toutes ces créations.