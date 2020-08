Matrix 4 : Laurence Fishburne (Morpheus) explique pourquoi il ne sera pas au casting du film

Dans une interview accordée au magazine New York, Laurence Fishburne a expliqué pourquoi il ne serait pas aux côtés de Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss dans Matrix 4. Son absence n’est en fait pas due à un choix personnel ou à un problème d’emploi du temps. La production ne l’a tout simplement pas contacté, a révélé l’acteur.

Crédit : Warner Bros.

« Je n’ai pas été invité », a déclaré Fishburne. Sans rancune, l’acteur souhaite cependant le meilleur aux équipes du film. « J’espère qu’il sera génial », a-t-il ajouté. L’interprète de Morpheus semble d’ailleurs très reconnaissant d’avoir pu décrocher ce rôle dans les premiers Matrix. « C’est probablement le rôle pour lequel on se souviendra le mieux de moi, ce qui est génial », a-t-il déclaré.

Il est possible que l’acteur ait voulu brouiller les pistes afin de créer l’effet de surprise avec une apparition inattendue dans Matrix 4. Mais son absence pourrait toutefois être facilement expliquée. Dans le MMORPG The Matrix Online, dont l’intrigue se déroule après le dernier film, Morpheus meurt en effet assassiné. Bien qu’il ne s’agisse que d’un jeu vidéo, celui-ci a été « approuvé » par les sœurs Wachowski, réalisatrices de la trilogie.

Un jeune Morpheus dans Matrix 4 ?

Si le Morpheus de Fishburne ne sera sans doute pas au casting de Matrix 4, une version différente du personnage pourrait faire une apparition. Il se murmure en effet qu’une version plus jeune du capitaine du vaisseau Nebuchadnezzar serait présente dans le film. Ce personnage serait incarné par l’acteur Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman). L’ancienne compagne de Morpheus Niobé, interprétée par Jada Pinkett Smith, sera quant à elle bien de retour dans ce quatrième opus, dans lequel on retrouvera également Lambert Wilson dans son rôle du Mérovingien. Il faudra cependant se passer du grand méchant Agent Smith, incarné par Hugo Weaving dans les trois premiers films.

De nouveaux noms se sont également ajoutés au casting. Les acteurs Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) et Priyanka Chopra (Quantico) tiendront en effet des rôles encore inconnus dans le film. La star de la saga Keanu Reeves a annoncé cette semaine que le tournage de Matrix 4 avait repris en Allemagne. Le film est attendu au cinéma en avril 2022.

Source : THE WRAP