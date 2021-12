Matrix 4 : les premiers avis disponibles et ils sont positifs

Le film ne fait pas forcément l’unanimité – Crédit : Warner Bros.

20 ans après, les spectateurs retrouveront Matrix. Un long-métrage réalisé par Lana Wachowski, sans sa sœur, dont les premières informations donnent l’eau à la bouche. Sans doute très confiante vis-à-vis du long-métrage, la Warner multiplie les projections presse et happenings spectaculaires pour promouvoir Matrix 4 (Matrix Resurrections). Et vous vous en doutez, les journalistes commencent à prendre la parole et partagent de premiers avis. On vous propose une sélection des avis divers à propos du film dans lequel reviennent Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss.

Matrix 4 emballe la presse !

#TheMatrixResurrections is a terrific, awe-inducing, meta mind-bender completely in line with the franchise's legacy. Finds an innovative, high-concept way to frame the new story. Keanu Reeves & Carrie-Anne Moss’ chemistry burns. Jessica Henwick is a revelation! @TheMatrixMovie pic.twitter.com/xRawqiOcuu — Courtney Howard (@Lulamaybelle) December 17, 2021

Vous vous en doutez, les premiers avis pour Matrix 4 sont attendus. Il faut dire qu’arriver 20 ans après un opus original salué et ses deux suites (décriées) n’est pas forcément simple. On trouve, pour commencer, les journalistes enthousiastes. C’est le cas de Courtney Howard : « Matrix 4 est génial, impressionnant, méta et fou, totalement dans l’esprit de la franchise. Il possède une façon nouvelle et conceptuelle de déployer une nouvelle histoire. L’alchimie entre Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss brûle l’écran. Jessica Henwick, une révélation ».

Chris Evangelista se montre également heureux de retrouver Matrix : « C’est l’éclate complète. Étrange, romantique, très méta, toujours drôle. J’ai plutôt adoré. Et tout le monde dans ce film est terriblement sexy ».

Matt Patches questionne : « Meilleur film de l’année ? Tellement énervé, joyeux et amusant ».

Des avis un peu plus mitigés

Des avis moins élogieux – Crédit : Warner Bros.

Vous vous en doutez, on trouve des avis un peu plus mitigés dans le lot. C’est le cas de Joey Magidson : « Matrix 4 est la meilleure suite de Matrix. Meilleure que les deux précédents mais toujours plus faible que l’original. Certaines idées sont intéressantes, le casting également, mais peu d’idées nouvelles. Solide mais décevant ».

Pareil pour Scott Mendelson même si le journaliste reste emballé : « Matrix 4 est une comédie. L’action déçoit et les nouveaux personnages trop minces. Mais le commentaire méta est pertinent. Le film se bat avec son héritage comme Jurassic World, Bad Boys 3 et Ready Player One. Je préfère les trois premiers mais c’était un moment endiablé ».

Globalement, vous le constatez, les avis restent positifs malgré les défauts soulignés. Mais le meilleur juge, c’est vous. Matrix 4 arrive le 22 décembre au cinéma, l’occasion de vous faire votre propre avis !

Source : Allociné