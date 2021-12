Matrix Resurrections: une Mercedes enfermée dans une pilule rouge géante pour la première du film

La première du film Matrix Resurrection a eu lieu au Castro Theatre de San Fransisco samedi dernier. Ce film marque le retour de Neo et Trinity sur les écrans, après une pause de 18 ans. En plus des acteurs, une autre star était présente sur le tapis rouge. Il s’agit d’une Mercedes-Benz G-Class, se trouve à l’intérieur d’une gélule rouge géante, garée à l’extérieur du cinéma.

Sans même avoir vu le film, la signification de la pilule rouge est célèbre. Dans le film, Neo, incarné par Keanu Reeves se voit offrir le choix entre deux pilules. Une pilule bleue, qui le laissera piégé dans le Matrix, sans savoir ce qui se passe dans le monde réel. Et une pilule rouge, qui lui révèlera la vérité sur le Matrix. Neo choisit de prendre la pilule rouge, qui lui apprend ce qui va se passer dans un futur dystopique. Dans le nouveau film Matrix, Neo se retrouve à nouveau à devoir choisir entre les deux pilules.

La Mercedes AMG G63 enfermée dans la pilule rouge – Crédits : Mercedes-Benz

Une voiture qui n’a pas été choisie au hasard

Si la Mercedes se retrouve devant le cinéma pour la première du film, c’est parce qu’elle apparait dans le nouveau film de Matrix. En effet, elle sert à Neo et Matrix pour s’échapper de Matrix, dans une scène filmée à San Francisco. Alors que la voiture dans la gélule rouge près du cinéma est une AMG G63, la voiture qui a servi lors d’une tournage est une G550. Même si on est loin de la future AMG SL et son écran pivotable, deux voitures ont des calandres semblables. Mais la voiture utilisée pour la film a subi quelques modifications, par exemple au niveau des roues, ou encore sur la galerie de toit.

Mercedes ne dit pas de quoi la gélule est constituée, mais l’installation est impressionnante. En effet, elle mesure près de 12 mètres de long, pour 4 mètres de large et plus de 3 mètres de hauteur. Ce n’est pas la première fois qu’une Mercedes est mise en scène pour une publicité. Par exemple, en 2018, un modèle original de 1979 avait été plongé dans 50 tonnes de résine de couleur ambre, pour représenter la résistance de la voiture face au temps qui passe. Dans le cadre du film de Matrix, Emmerich Schiller, le PDG de la division Mercedes G dit que la G-class et la pilule rouge fonctionnent bien ensemble. A elles deux, elles représentent la liberté, l’individualisme et la détermination. Le nouveau film de Matrix sera disponible sur HBO en janvier 2022.

