Matrix 4 : Neil Patrick Harris révèle que le tournage ne ressemblait pas à celui d’un blockbuster

L’acteur Neil Patrick Harris va jouer dans Matrix 4 – Crédit : vagueonthehow de Tadcaster, York, Angleterre, CC BY 2.0

L’acteur américain Neil Patrick Harris a rejoint pour le casting de Matrix 4 avec d’autres nouveaux acteurs, à savoir Priyanka Chopra (Quantico), Jessica Henwick (Iron Fist), Jonathan Groff (Mindhunter) et Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen, Aquaman). Neil Patric Harris a été surpris par le tournage du film de science-fiction avec Keanu Reeves qui fait d’ailleurs beaucoup parler de lui avec le jeu Cyberpunk 2077 dans lequel il interprète un personnage principal.

Le tournage de Matrix 4 était « intime », selon Neil Patrick Harris

Le tournage de Matrix 4 a démarré en 2020 avant d’être interrompu par la pandémie de Covid-19 comme la majorité des productions cinématographiques. Néanmoins, le tournage avait pu reprendre et il serait désormais terminé. D’ailleurs, n’hésitez pas à consulter notre dossier qui détaille ce qu’il faut retenir sur Matrix 4. L’acteur Neil Patrick Harris a révélé à Variety que travailler sur le tournage du long-métrage était plus « intime » que celui des autres blockbusters. Pour rappel, Neil Patrick Harris est connu pour ses rôles dans les séries « How I Met Your Mother » et « Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire », mais aussi dans le thriller Gone Girl sorti en 2014.

Nous ne savons pas encore grand-chose au sujet de Matrix 4, si ce n’est que l’actrice Jessica Henwick pense que le film va révolutionner l’industrie. En effet, la réalisatrice Lana Wachowski serait en train de préparer un chef-d’œuvre cinématographique. De plus, l’acteur Neil Patrick Harris a précisé que le tournage a souvent été effectué « à la volée… en utilisant la lumière naturelle ». Il a aussi ajouté que plusieurs pages du script étaient parfois filmées en seulement 30 minutes tandis qu’un blockbuster traditionnel prend souvent un jour par page.

Enfin, le nouvel acteur de la franchise Matrix a conclu que : « je soupçonne qu’elle veut faire les choses à sa manière maintenant » en parlant de la réalisatrice Lana Wachowski. Tout porte donc à croire que Matrix 4 sera largement à la hauteur des attentes des fans. Comme tous les films Warner Bros, Matrix 4 sortira en même temps dans les salles et en streaming le 22 décembre 2021.

Source : Screen Rant