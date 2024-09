Mauvaise surprise pour les gamers : Sony augmente le prix de la manette PS5 en France

Sans crier gare, Sony vient d’augmenter les tarifs de la manette PS5 en France. Plusieurs modèles de DualSense sont désormais plus chers de cinq euros. On fait le point sur la nouvelle grille tarifaire en vigueur dans nos contrées.

La PS5 a finalement vu son prix de départ gonfler de 50 euros. Et ses accessoires sont également victimes de hausses tarifaires. Sony vient en effet d’augmenter les prix des manettes DualSense en France. Hormis certains modèles, il faut désormais débourser cinq euros supplémentaires pour s’offrir le contrôleur aux fonctionnalités immersives. On aurait aimé que Sony justifie cette hausse avec une amélioration bien sentie. Mais il n’y a rien de nouveau à l’horizon.

Le prix des manettes DualSense augmente : quels sont les nouveaux tarifs ?

Les modèles noir et blanc coûtent dorénavant la bagatelle de 75 euros. Et certaines versions tutoient même la barre des 80 euros. Pour vous aider à y voir plus clair, voici les nouveaux tarifs en vigueur sur le marché français :

DualSense Noir et Blanc : 74,99 € au lieu de 69,99 €

au lieu de 69,99 € DualSense Nova Pink, Starlight Blue, Cosmic Red, Galactic Purple et Grey Camouflage : 74,99 € (même prix)

(même prix) DualSense Volcanic Red, Cobalt Blue, Sterling Silver : 79,99 € au lieu de 74,99 €

Alors que la sortie de la PS5 Pro se rapproche à grand pas, Sony s’est efforcé d’harmoniser la grille tarifaire de ses manettes. Le constructeur japonais a voulu mettre les modèles noir et blanc sur un pied d’égalité avec les modèles plus spécifiques comme la version Nova Pink. Et les manettes plus haut de gamme comme la Volcanic Red subissent également une hausse de 5 euros.

Ces prix sont désormais pratiqués sur le site officiel de Sony et chez les différents détaillants. Mais en farfouillant bien, vous pouvez encore trouver de bonnes affaires. Si vous êtes en quête d’une manette, nous vous conseillons de vous orienter vers notre guide d’achat qui vous aidera à trouver une DualSense au meilleur prix.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Carrefour propose encore le contrôleur au doux tarif de 69,99 euros. De même, le modèle Starlight Bleu n’a pas encore subi de hausse chez La Fnac. Il faudra toutefois mettre la main rapidement dessus ; les détaillants vont logiquement finir par s’aligner sur les nouveaux prix.