Meilleur appareil photo instantané 2024 : quel modèle acheter ? 

Les appareils photo instantanés, couramment appelés Polaroid, reviennent sur le devant de la scène depuis quelques années. Ils attirent de plus en plus de personnes, car ils permettent d’obtenir presque immédiatement une image physique. Découvrez notre sélection des meilleurs appareils photo instantanés du moment.

Top 3 appareils photo instantanés

Compact et pas cher Polaroid Go Abordable et compact

Présence d’un retardateur

Ergonomique 89€ Le choix de la rédaction Fujifilm Instax 400 Wide Très facile à prendre en main

Bonne qualité d’image

Design séduisant 149€ Le rapport qualité/prix Fujifilm Instax Mini 40 Facile à prendre en main et compact

Très bonne qualité d’image

Mode selfie réussi 99€

Les appareils photo instantanés ont connu leur heure de gloire il y a quelques décennies grâce aux fameux Polaroids dont tout le monde se souvient en raison de leur design unique. Cependant, ces derniers font un retour en force sur le marché de la photographie. De nombreuses marques propres de ce type d’appareils avec notamment Fujifilm qui se positionne comme le principal concurrent de Polaroid.

Dans tous les cas, ils fusionnent désormais l’analogique avec différentes technologies plus modernes comme une connectivité sans fil. Ils offrent une expérience unique à l’opposé de nos smartphones. De même, il s’agit de modèles compacts et bien moins onéreux que les traditionnels appareils photo. Ils sont les accessoires idéaux pour immortaliser des moments uniques en produisant instantanément des photos physiques. Voici notre comparatif des meilleurs appareils photo instantanés.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs appareils photo compacts

Instax Mini 12, le premier prix

Fujifilm Instax Mini 12 Le premier prix € Instax Mini 12 Violet 79.99€

79.99€ Voir l’offre

103.47€ Voir l’offre On aime Petit prix

Petit prix Ergonomique et design

Ergonomique et design Présence d’un miroir pour les selfies On n’aime pas Impossible de désactiver le flash

Le Fujifilm Instax Mini 12 se présente comme le choix parfait pour les amateurs de photographie instantanée. Ce modèle combine à la fois un prix abordable, une grande facilité d’utilisation remarquable, et une qualité d’image excellente pour un modèle d’entrée de gamme. En bref, si vous êtes à la recherche d’un premier modèle, nous ne pouvons que vous conseiller cet Instax Mini. C’est le choix parfait pour un novice dans le domaine. C’est l’accessoire parfait pour vous accompagner en soirées ou en vacances. D’ailleurs, il dispose d’un petit miroir à l’avant pour vous permettre de réaliser vos selfies. De plus, grâce à son design compact et sa légèreté, vous pouvez le transporter partout.

Et comme dit précédemment, la qualité des photographies est très bonne comme la marque nous y a habitués. Sinon, les images prises à courte distance sont ici assez réussies. Les couleurs vives, et la présence d’un flash est toujours un véritable plus sur un appareil d’entrée de gamme. Dernier point, ce dernier est disponible dans plusieurs coloris pour satisfaire les goûts et les envies de chacun.

Instax 400 Wide, le meilleur de l’appareil photo instantané

Fujifilm Instax 400 Wide Le meilleur de l’appareil photo instantané € Capturez des moments en grand format… 149€

149€ Voir l’offre

149€ Voir l’offre

149€ Voir l’offre

149.99€ Voir l’offre

149.99€ Voir l’offre On aime Très facile à prendre en main

Très facile à prendre en main Bonne qualité d’image

Bonne qualité d’image Design séduisant On n’aime pas Manques de réglages disponibles

Si Instax est réputé pour ses appareils compacts et abordables, la marque propose quelques solutions plus onéreuses pour les amateurs de plus grand format (ici 108 x 86 mm). En bref, c’est une solution intéressante pour, par exemple, réaliser des photos de groupe. Dans tous les cas, c’est un produit très facile à prendre en main. En effet, on retrouve très peu de commandes, ce qui peut être parfois problématique comme avec le flash qu’il est impossible de débrayer. Sinon, le viseur optique se situe sur le côté droit et nous notons la présence d’un retardateur jusqu’à 10 secondes. D’autre part, il est équipé d’une focale fixe de 95 mm.

Enfin, en termes d’impression, cette dernière est rapide et il faudra seulement quelques minutes pour pouvoir admirer convenablement sa photo. Mais venons-en à ce qui nous intéresse, la qualité d’image. Sans surprise, le rendu est très bon comme souvent avec les appareils photo instantanés de Fujifilm. Les couleurs sont vives, mais comme toujours le rendu n’est pas superbe quand la luminosité est trop importante. Pour finir, ce produit fonctionne grâce à 4 piles AA (fournies dans la boîte).

Instax Mini 40, le meilleur rapport qualité/prix

Fujifilm Instax Mini 40 Le meilleur rapport qualité/prix € instax Mini 40 99.98€

99.98€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

105.34€ Voir l’offre

109.99€ Voir l’offre

112.52€ Voir l’offre On aime Facile à prendre en main et compact

Facile à prendre en main et compact Très bonne qualité d’image

Très bonne qualité d’image Mode selfie réussi

Mode selfie réussi Design rétro On n’aime pas Toujours impossible de désactiver le flash

Le Fujifilm Instax Mini 40 se distingue des autres appareils photo instantanés par son excellent rapport qualité/prix. En effet, il allie un design rétro à une la facilité d’utilisation, tout en restant à un tarif accessible. Ce modèle produit des photos de haute qualité faisant de lui le choix parfait pour ceux qui recherchent une bonne expérience de photographie de qualité sans avoir à se ruiner. Sinon, l’objectif est rétractable, ce qui facilite le transporte. D’ailleurs, on retrouve sur ce dernier un petit miroir vous permettant de prendre de jolies selfies. Le viseur, bien qu’étroit reste très précis ce qui rend la prise en main aisée si vous êtes novices.

Cependant, comme toujours avec Instax, vous ne pourrez pas désactiver le flash. Ensuite, le déclenchement est quasi instantané et il faut environ 5 minutes pour imprimer la photo, la laisser sécher, puis l’admirer. Sur ce point, ce n’est pas la solution la plus rapide du fabricant, mais à la pratique ce n’est pas non plus très dérangeant. Enfin, la qualité d’image est très bonne, peu importe la situation. Même, avec une luminosité assez basse le rendu est assez bon.

Polaroid Now, le choix rétro

Polaroid Now Le choix rétro € Polaroid Now Gen 2 Appareil Photo… 100.48€

100.48€ Voir l’offre

104€ Voir l’offre

104.99€ Voir l’offre

104.99€ Voir l’offre

104.99€ Voir l’offre

104.99€ Voir l’offre

107.08€ Voir l’offre

114.37€ Voir l’offre

129.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Son look rétro

Son look rétro Fonctionnement sur batterie

Fonctionnement sur batterie Qualité d’image très correcte On n’aime pas Impossibilité de choisir la focale

Nous arrivons maintenant sur les principaux concurrents d’Instax, avec les appareils photo instantanés Polaroid. On ne présente plus cette marque véritable experte dans le domaine. Dans tous les cas, nous sommes ici sur un produit relativement compact qu’il est facile de ranger dans son sac. Une sangle est également fournie si vous souhaitez le passer autour du cou. De même, son design rétro devrait plaire à beaucoup. Plus dans le détail, il est équipé d’un système de retardateur et à l’inverse de certaines références, il fonctionne sur batterie (chargeur en USB-C). D’ailleurs, contrairement aux Instax que nous avons déjà présentés, il est ici possible d’activer ou de désactiver manuellement le flash.

Ensuite, comme la génération précédente, nous retrouvons deux lentilles de 35 et 40 mm. D’un autre côté, l’autofocus a été amélioré et l’ouverture s’étend désormais de f/11 à f/64. Seul bémol, le choix de la focale se fait automatiquement et l’on ne peut rien y faire. Pour finir, si la qualité d’image est plus que correcte, il faut reconnaître pour un tarif similaire, les appareils photo de Fujifilm offrent un meilleur rendu.

Polaroid Go, le plus compact des Polaroid

Polaroid Go Le plus compact des Polaroid € Polaroid 9096 appareil photo… 89.90€

89.90€ Voir l’offre

89.90€ Voir l’offre

89.90€ Voir l’offre

89.90€ Voir l’offre

89.99€ Voir l’offre

89.99€ Voir l’offre

89.99€ Voir l’offre

91.72€ Voir l’offre

98.01€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Abordable et compact

Abordable et compact Présence d’un retardateur

Présence d’un retardateur Ergonomique

Ergonomique Rechargeable On n’aime pas Le prix des films

Le Polaroid Now est tout simplement l’appareil le plus compact du fabricant. Il est facile à transporter et très léger en main. De même son petit prix, en fait une solution de choix pour les novices à la recherche d’une première expérience avec un appareil instantané. En effet, il est aisé à prendre en main. Cependant, précisons tout de même que les recharges sont onéreuses (environ 20 euros pour 20 feuilles), donc il est conseillé d’éviter de bombarder les clichés avec ce modèle. Pour le reste, comme la version Now, il dispose d’un retardateur et fonctionne directement avec une batterie.

Il est lui aussi livré avec une sangle et avec son chargeur USB-C. Cependant, produit abordable oblige, son ouverture s’étend simplement de f/9 à f/42. Quoiqu’il arrive, c’est un appareil on ne peut plus basique dénué de toute commande pour des réglages. La prise d’image est très rapide, mais vous allez devoir attendre une bonne quinzaine de minutes pour admirer vos clichés. Pour finir, si la qualité d’image est correcte, ce n’est clairement pas le meilleur appareil photo de sa catégorie.

Polaroid I-2, la solution haut de gamme

Polaroid I-2 La solution haut de gamme € Appareil photo instantané Polaroid I… 652.33€

652.33€ Voir l’offre

652.53€ Voir l’offre

699€ Voir l’offre

699.99€ Voir l’offre

707.47€ Voir l’offre

712.42€ Voir l’offre

841.90€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Grande qualité d’image

Grande qualité d’image Nombreux réglages possibles

Nombreux réglages possibles Application dédiée (iOS et Android)

Application dédiée (iOS et Android) Bonne autonomie de la batterie On n’aime pas Prix exorbitant

Prix exorbitant Presque 20 minutes pour une impression complète

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons un produit un peu particulier, le Polaroid I-2. Si les appareils photo instantanés sont réputés pour leur tarif abordable, il existe est également des références premium qui peuvent intéresser les professionnels. D’ailleurs, ce modèle a un prix digne de certains appareils numériques compacts de grande qualité. Cependant, ils disposent de nombreux atouts. Plus concrètement, il reprend l’esthétisme de tous les accessoires du fabricant avec d’excellentes finitions. De même, il dispose d’une batterie lui conférant une solide autonomie (plus de 100 photos). Mais au final, que vaut la qualité d’image d’un appareil instantané aussi onéreux ? Pour faire simple, il offre le meilleur rendu possible pour un produit de cette catégorie.

D’un autre côté, l’on peut se demander si cette qualité justifie ce prix exorbitant. En effet, il ne faut pas oublier le coût des films, qui avec Polaroid, n’est pas négligeable (presque 2 euros par cliché). Bien évidemment, il embarque toutes les fonctionnalités essentielles et il est ici possible de pousser les réglages. Notons, par exemple, la présence d’une bague de mise au point et une son ouverture s’étendant de f/8 à f/64.

Avant de sélectionner votre appareil Polaroid ou Instax, il y a quelques critères à surveiller.

Format des photos : les dimensions varient selon les modèles. Il existe trois formats chez Instax et un seul chez Polaroid. Pour plus de détails, consulter la partie suivante.

les dimensions varient selon les modèles. Il existe trois formats chez Instax et un seul chez Polaroid. Pour plus de détails, consulter la partie suivante. Qualité d’image : c’est l’élément essentiel. Certains appareils sont plus performants que d’autres, même si dans l’ensemble en entrée et milieu de gamme le rendu est similaire. Ici, le mieux reste de consulter les avis des utilisateurs.

c’est l’élément essentiel. Certains appareils sont plus performants que d’autres, même si dans l’ensemble en entrée et milieu de gamme le rendu est similaire. Ici, le mieux reste de consulter les avis des utilisateurs. Facilité d’utilisation : l’ergonomie est primordiale, peu importe l’appareil photo. Dans l’ensemble, nous sommes ici sur des produits compacts faciles à prendre en main. En effet, à l’opposé du numérique, le nombre de réglages est soit restreint, soit tout simplement inexistant. Sinon, le changement de films est généralement aisé.

l’ergonomie est primordiale, peu importe l’appareil photo. Dans l’ensemble, nous sommes ici sur des produits compacts faciles à prendre en main. En effet, à l’opposé du numérique, le nombre de réglages est soit restreint, soit tout simplement inexistant. Sinon, le changement de films est généralement aisé. Prix : si les instantanés sont des produits relativement abordables, il faut prendre en compte le tarif de l’impression. D’autre part, il existe des appareils onéreux comme le Polaroid I-2, mais ces derniers se destinent aux professionnels. Pour les particuliers ce type de modèle n’a que peu d’intérêt.

🤔 Instax ou Polaroid : quelle marque choisir ?

Vous l’avez constaté avec ce comparatif, il y a deux fabricants qui dominent ce marché, Polaroid et Fujifilm avec ses Instax. Mais à la pratique, quelle marque dispose des meilleurs appareils ? Tout d’abord, la qualité d’image est sensiblement similaire. La différence se fait surtout au niveau du temps d’impression. Avec les modèles Instax, il faut 5 minutes au maximum pour compléter la démarche. À l’inverse, avec son concurrent, comptez sur au moins 15 minutes.

Au final, la nuance se fait principalement au niveau du format et du coût du film. Dans ce dernier cas, soyons clairs, Polaroid est le constructeur le plus onéreux. En effet, ces papiers photos sont beaucoup plus chers. Ensuite, pour plus de clarté, voici une liste des différentes tailles d’images proposées par les deux fabricants.

Polaroid 600 (7,9 x 7,9 cm) : c’est le classique format carré de la marque avec sa large bordure blanche. Seul bémol, c’est aussi le plus coûteux sur le marché.

c’est le classique format carré de la marque avec sa large bordure blanche. Seul bémol, c’est aussi le plus coûteux sur le marché. Polaroid i-Type (7,9 x 7,9 cm) : il s’agit de la dernière technologie en date aux appareils de dernière génération (fonctionnant sur batterie).

il s’agit de la dernière technologie en date aux appareils de dernière génération (fonctionnant sur batterie). Instax Mini (6,2 x 4,6 cm) : le format le plus petit de fabricant et le plus abordable. Il est également connu sous le nom de format carte de crédit.

le format le plus petit de fabricant et le plus abordable. Il est également connu sous le nom de format carte de crédit. Instax Square (6,2 x 6,2 cm) : c’est le format carré du fabricant, mais attention les photos sont ici plus petites.

c’est le format carré du fabricant, mais attention les photos sont ici plus petites. Instax Wide (9,9 x 6,2 cm) : dans sa catégorie, c’est le format le plus imposant. Ce dernier est parfait pour réaliser des photos de groupe ou prendre des clichés de paysages.

👉 Quel est le prix d’un cliché avec un appareil photo instantané ?

Si les appareils instantanés sont plus abordables que leurs contreparties numériques, il faut prendre en compte le coût du film. En effet, argentique oblige, il va falloir vous procurer des feuilles adaptées à votre modèle et cela peut vite devenir onéreux. Il faut compter en moyenne 1 € par impression et avec certains appareils le tarif peut frôler les 2 € par photo.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs appareils photo hybrides