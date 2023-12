Meilleur LEGO pour des adultes : quels sets acheter ?

On a tendance à penser que les LEGO sont destinés aux enfants, alors qu’en réalité, il existe de nombreux sets pour les adultes. Il n’y a pas d’âge pour être passionné par ses constructions en brique. De plus, il existe plusieurs kits Harry Potter, Star Wars et Le Seigneur des Anneaux qui vont ravir les fans. Voici notre sélection de Noël des meilleurs LEGO pour adultes.

Notre top 3 des meilleurs sets LEGO

Depuis toujours, les LEGO ont été les jouets parfaits pour laisser libre cours à son imagination. De même, il existe aujourd’hui des kits destinés aux enfants et d’autres, plus compliqués, ont été élaborés pour les adultes. En effet, il n’y a pas d’âge pour avoir envie d’assembler un vaisseau Star Wars. Les collections pour les grands sont actuellement très nombreuses.

Peu importe que l’on soit fan d’Harry Potter, du Seigneur des Anneaux ou d’objets plus classiques, il est aisé de trouver son bonheur. De plus, c’est toujours un bon choix de décorations pour son intérieur. Enfin, avec Noël qui approche à grands pas, c’est une excellente idée de cadeau. Découvrez notre top des meilleurs sets de LEGO pour adultes.

La Grande Vague, le LEGO sous forme de tableau

La Grande Vague de Kanagawa (1830 ou 1831) du peintre Hokusai est sûrement l’estampe japonaise la plus connue au monde. Désormais, il est possible d’assembler cette dernière en LEGO (31208) sous la forme d’un tableau à accrocher chez soi. Ce kit comprend un ensemble de 1810 pièces qui va ravir tous les fans d’art. Plus exactement, nous sommes sur un LEGO 3D qui offre une belle impression de perspective une fois l’oeuvre achevée.

Mais ce n’est pas tout. Le set est accompagné d’une bande-son à écouter pendant sa construction. En effet, cette dernière est disponible sur le site officiel et inclut entre autres des interviews de spécialistes et différentes anecdotes sur le célèbre peintre japonais. Seul bémol, il faut être anglophone, l’ensemble n’ayant pas été traduit en français. Dans tous les cas, c’est probablement le meilleur kit LEGO pour tous les amateurs d’art.

Star Wars R2-D2, le plus célèbre des droïdes désormais en LEGO

Nous arrivons désormais sur les kits LEGO de la plus célèbre saga de science-fiction, Star Wars. Ici nous vous proposons d’assembler le plus mythique des droïdes de la galaxie, nous avons nommé : R2-D2 (75308). Il s’agit donc d’un set de 2314 pièces qui une fois fini, dispose d’une hauteur de 31 cm. D’ailleurs, il embarque tous les accessoires et outils que nous connaissons au compagnon d’Anakin puis de Luke Skywalker. En effet, il est même possible de rétracter son troisième pied, de faire pivoter sa tête, ou de sortir son périscope. De plus, pour les connaisseurs, on retrouve caché dans un compartiment secret un célèbre sabre laser.

Pour les fans de Star Wars, c’est un des LEGO les plus intéressants. Le compère de C-3PO a été remis au goût du jour, dans le set le plus complet qu’on ait encore jamais vu. En bref, difficile de résister à l’appel de la force.

Star Wars Republic Gunship, le parfait set pour les fans de The Clone Wars

Nous passons désormais au vaisseau Star Wars le plus célèbre de la guerre des clones, le Republic Gunship (75309). Oui nous utilisons le nom anglais de ce kit, car « hélicoptère de combat de la République » n’a strictement aucun sens. Nous avons été à deux doigts de crier à l’infamie. Quoiqu’il arrive ce set comprend 3284 pièces pour des dimensions de 33 x 74 x 68 cm. En bref, un très beau produit qui devrait ravir les fans de la série animée The Clone Wars. Pour le reste, c’est un objet très détaillé avec les tourelles pivotantes et des portes coulissantes.

D’ailleurs, LEGO note que ces dernières sont les plus imposantes créées par la marque. On retrouve dans la boîte un support permettant de facilement mettre en avant le vaisseau. De plus, une petite place est fournie qui donne tous les détails de l’appareil. Seul regret, on trouve uniquement deux figurines : Mace Windu et un soldat clone.

Le Seigneur des Anneaux Fondcombe, le meilleur set LEGO de la Terre du Milieu

Avec ce LEGO Fondcombe (10316) ici inspiré de la célèbre trilogie des films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, nous sommes sur le kit ultime pour tous les fans. En effet, avec des dimensions de 39 x 72 x 50 cm et il se compose de 6167 pièces. Vous allez donc pouvoir vous occuper un moment avec ce produit. De plus, on retrouve un ensemble de 15 figurines, dont Aragorn, Boromir, Gimli, Arwen, Gandalf et 4 célèbres Hobbits. Dans tous les cas, ce set est impressionnant de détails et vous rappellera le Conseil d’Elrond du premier film, la Communauté de l’Anneau.

On retrouve également la chambre de Frondon et même le bureau d’Elrond. D’ailleurs, il fait partie des 10 plus grands sets LEGO actuellement disponibles. Enfin, il est possible de séparer 3 sections distinctes : la tour, le cercle du conseil et la gloriette. En résumé, c’est le meilleur cadeau à faire à un fan de l’univers de J.R.R Tolkien.

Harry Potter Poudlard Express, le plus mythique des trains en LEGO

Nous continuons notre sélection avec désormais les LEGO Harry Potter. Pour commencer, nous vous proposons le célèbre train Poudlard Express (76405). Il existe plusieurs sets autour de cette locomotive et nous avons sélectionné ici la version Collector. C’est également la plus onéreuse, mais c’est un produit qui devrait plaire aux adultes. Sinon, il possède un ensemble de 5129 pièces pour des dimensions de 20 x 20 x 118 cm. Comme vous pouvez le constater, il est assez imposant, donc il faut prendre ce point en compte avant de faire son achat.

D’autre part, on trouve pas moins de 20 figurines, dont Hermione, Lupin, Drago et même un détraqueur pour les fans du Prisonnier d’Azkaban. Plus dans le détail, il y a 3 compartiments à construire et une manivelle sur la locomotive permet de recréer les mouvements de ces machines à vapeur. Enfin, on retrouve aussi des briques lumineuses pour obtenir une superbe ambiance. C’est tout simplement le LEGO ultime pour les fans de la saga.

Harry Potter, le château et le domaine de Poudlard, la plus magique des décorations

Nous continuons avec les LEGO Harry Potter et nous vous proposons désormais le château de Poudlard et son domaine (76419). Ce kit est moins imposant (21 x 35 x 25 cm) que le Poudlard Express, et il a l’avantage d’être bien moins onéreux. Il comprend un total de 2660 pièces, mais une unique figurine (statue de l’architecte). Une nouvelle fois, il s’agit d’un set bourré de détails et le fabricant explique qu’il s’agit d’un modèle à l’échelle. Dans tous les cas, on retrouve, les différentes tours, la grande salle, la Chambre des Secrets ou le vaisseau de Durmstrang.

Enfin, si vous faites bien attention aux détails, on peut même voir une voiture bleue installée sur un Saule Cogneur. Pour le reste, on vous laisse découvrir ou redécouvrir le célèbre château de Poudlard. Enfin, ce LEGO est installé sur un socle, ce qui permet de facilement l’intégrer dans son intérieur. Pour le coup, nous trouvons que c’est une superbe décoration.

La tour Eiffel, le LEGO avec le plus de pièces

Avec la tour Eiffel LEGO (10307), nous sommes ici sur le plus imposant set du fabricant. Ce dernier est impressionnant par ses dimensions, son nombre de pièces et son réalisme. Au total, on retrouve tout pile 10.001 pièces pour une taille de 57 x 57 x 149 cm. En termes de hauteur, elle est impressionnante avec presque 1,50 mètre. Seul bémol, l’ensemble prend beaucoup de place. Dans tous les cas, elle peut se démonter en 4 parties et reprend le schéma de construction de la tour originelle.

Sinon, elle est particulièrement détaillée. En effet, on retrouve même les plateformes d’observation et les ascenseurs. Il y a une petite esplanade en dessous, qui pour le coup, n’a rien à envier à la réalité. En bref, c’est une représentation fidèle qui va satisfaire tous fans de LEGO et encore plus ceux qui sont adeptes de défis. Même si son tarif est important, à la vue du résultat, on ne regardera pas à la dépense.

Super Mario plante Piranha, le parfait set pour les gamers

Comme vous avez pu le constater jusqu’à présent, les LEGO pour adultes sont des objets onéreux. C’est pourquoi nous vous proposons le set Super Mario plante Piranha (71426) à l’excellent rapport qualité/prix. L’ensemble se compose de 540 pièces et est assez rapide à faire. D’un autre côté, ce modèle prend peu de place, donc pas de problème de ce côté-là. De plus, c’est par exemple, un cadeau intéressant à faire à un fan de cet univers Nintendo.

D’ailleurs, il a pour principale fonction de servir de petite décoration sur un bureau ou sur une table de chevet. Sinon, il est possible de bouger sa tête, les feuilles, la tige et même de lui ouvrir la bouche. Pour finir, on retrouve deux pièces dorées et ses dimensions sont de : 23 x 11 x 17 cm.

LEGO Technic Formule 1 McLaren, pour les amateurs de F1

Pour conclure notre sélection, nous nous devions de vous proposer un produit de la gamme LEGO Technic. Pour ce faire, nous avons sélectionné la Formule 1 de McLaren (42141) qui a été conçue en collaboration avec l’écurie. La saison étant terminée, vous pouvez donc vous tourner vers cette construction en attendant la reprise. Plus dans le détail, on retrouve 1434 pièces pour des dimensions de 13 x 65 x 27 cm. Pour le coup, c’est un très bel objet avec une taille relativement imposante. Bien évidemment, ce set ne se destine pas uniquement aux fans de la monoplace orange, mais à tous les amateurs de sports automobiles.

Une nouvelle fois, les détails sont très poussés avec la possibilité d’assembler le moteur V6 cylindres avec pistons mobiles. De même, la direction ou les suspensions sont également visibles. Il est même possible d’ajouter les autocollants avec les sponsors. En résumé, c’est le meilleur cadeau possible si vous avez un proche amateur de LEGO et de Formule 1 !

La machine à remonter le temps de Retour vers le futur, pour les nostalgiques

Si vous êtes nostalgique de Retour vers le futur, alors ce set LEGO de la machine à remonter dans le temps (10300) est un choix tout indiqué. Il s’agit du kit le plus complet autour de la saga culte. Quoiqu’il arrive, on retrouve un ensemble de 1872 pièces et deux figurines de Doc et Marty McFly. Pour les dimensions, il mesure 12 x 19 x 35 cm et prend donc assez peu de place. Plus dans le détail, ce set comprend une brique lumineuse en lieu et place du Convecteur temporel et même une petite plaque explicative.

Les dates sont également intégrées au tableau de bord. Il est même possible de replier les pneus comme dans les films. Au total, avec ce seul kit, vous pouvez construire 3 versions de la voiture. Pour le coup difficile de trouver un LEGO retour vers le Futur plus complet.

🤔 Quelle est la différence entre un set LEGO pour adultes et pour enfants ?

Généralement, les LEGO destinés aux adultes sont réputés pour être les plus complexes et les plus longs à faire. De même, il s’agit des sets comportant le plus de pièces. Il est rare de trouver un kit avec moins de 1000 pièces dans cette catégorie. Bien évidemment, le chiffre peut être encore plus important avec certains atteignant 10.000 briques. Dans tous les cas, construire des LEGO est un bon moyen de se détendre pour de nombreuses personnes, adultes comme enfants. De même, une fois assemblés, ce sont de très beaux objets que l’on peut exposer ou tout simplement collectionner.

🪄 Quels sont les LEGO les plus appréciés des adultes ?

Cela ne va sûrement pas vous surprendre, mais les LEGO Star Wars et Harry Potter ont autant la cote chez les adultes que chez les enfants. Cependant, il existe des différences entre les sets. Pour les plus grands, on retrouve des produits avec des milliers de pièces qui vont vous demander parfois de nombreuses heures pour les assembler. D’un autre côté, il existe aussi les collections Technic, Creator ou Art qui se destinent exclusivement aux plus âgés d’entre nous. Dans ces catégories, il y a différents véhicules comme la F1 vue précédemment. De même, il existe plusieurs monuments comme le Colisée ou des bateaux bien connus comme le Titanic. En bref, tout le monde peut trouver son bonheur dans le catalogue LEGO.

👉 Quels sets LEGO contiennent le plus de pièces ?

Si vous voulez vous occuper un bon moment avec un seul set LEGO, sachez qu’il en existe avec plusieurs milliers de pièces. Actuellement, c’est la tour Eiffel et ses 10.001 briques qui est l’objet le plus imposant. En effet, ses dimensions sont de 149 x 57 x 57 cm. Pour les fans de Star Wars, c’est le fameux Faucon Millenium qui comprend le plus de briques avec 7541 pièces. Pour le reste, nous vous laissons découvrir les autres sets directement sur le site officiel LEGO.