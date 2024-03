Meilleur ventilateur : quel modèle acheter pour lutter contre la chaleur en 2024 ? 

Notre top 3 des ventilateurs

Les ventilateurs ont plusieurs avantages par rapport aux climatiseurs. Tout d’abord, ils sont plus écologiques et aussi plus économiques que leurs contreparties. Cependant, on va tout de suite vous rappeler qu’un climatiseur ne rafraîchit pas la pièce, il permet juste de faire baisser la chaleur ressentie. Et en période de canicule, c’est déjà très bien !

Il existe des modèles qui répondent à tous les besoins, mais aussi à tous les budgets. Et avec des périodes de canicules de plus en plus longues, c’est une excellente solution. De même, il existe plusieurs formats différents et nous avons sélectionné des produits de tous les types (colonne ou socle) pour satisfaire toutes les exigences. Dans tous les cas, parmi cette myriade de choix, il peut être difficile de s’y retrouver. Voici notre comparatif des meilleurs ventilateurs.

Iris Ohyama Woozoo PCF-HE18, le meilleur premier prix

Iris Ohyama Woozoo PCF-HE18 Le meilleur premier prix

30€

39.99€ Voir l’offre

39.99€ Voir l’offre

44.99€ Voir l’offre

44.99€

Fabriqué en France Tarif abordable

Tarif abordable Compact et simple d’utilisation

Compact et simple d’utilisation Plusieurs réglages possibles

Plusieurs réglages possibles Très silencieux… On n’aime pas … sauf en puissance max

Pour commencer ce comparatif, nous vous proposons le Iris Ohyama Woozoo PCF-HE18, un modèle abordable, parfait pour mettre sur son bureau. Ce ventilateur est peu encombrant et est très simple d’utilisation.

Il est fourni sans télécommande, mais cela n’est pas un réel problème pour un produit de cette gamme. Il déploie une puissance de 31 W et le fabricant le conseille pour des pièces allant jusqu’à 25 m². Il peut d’ailleurs aisément propulser l’air sur une distance de 15 mètres. Ce modèle dispose de 3 vitesses différentes. De plus il est inclinable sur 360° ce qui permet de l’installer n’importe où et de quand même recevoir de l’air. En termes de bruit, c’est un modèle silencieux avec ses 35 dB. Vous pouvez l’installer dans votre chambre, il ne vous empêchera pas de dormir. Cependant en puissance maximum, il est tout de même un peu bruyant.

Ce ventilateur Iris Ohyama Woozoo est un très bon modèle, parfait pour rafraîchir son bureau ou une chambre. Cependant pour de grands espaces, il vous faudra un modèle d’une gamme supérieur.

Rowenta Eole VU6210F0, le plus compact des ventilateurs colonnes

Rowenta Eole VU6210F0 Le plus compact des ventilateurs colonnes

58.50€ Voir l’offre

59.89€ Voir l’offre

59.90€ Voir l’offre

59.90€ Voir l’offre

59.90€ Voir l’offre

59.99€ Plus d'offres On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Design et compact

Design et compact Fonctionnalités essentielles

Fonctionnalités essentielles Silencieux On n’aime pas Pas adapté aux grandes pièces

Comme vous avez le constater au court de ce comparatif, Rowenta est une marque qui revient fréquemment et n’est pas un hasard. Elle propose des ventilateurs de qualité et adaptés à tous les budgets. Ici nous allons évoquer le Eole VU6210F0. C’est un modèle en colonne particulièrement compact (40cm de haut) avec un excellent rapport qualité/prix.

Pour commencer, il déploie une puissance de 30W. C’est peu par rapport aux autres appareils de cette catégorie, mais ses performances restent honorables. C’est, par exemple, un choix intéressant pour votre bureau. De plus son tout petit gabarit permet de le ranger très facilement une fois l’été fini. Côté fonctionnalité, il est possible de régler 3 vitesses différentes et on trouve même une fonctionnalité minuterie. Cette dernière permet de désigner l’horaire à laquelle doit s’arrêter le ventilateur. Enfin, il possède même un écran capable de vous indiquer la température de votre pièce.

Dernier point, la nuisance sonore oscille entre 45 et 60 dB selon l’utilisation. C’est correct pour un produit en colonne. Pour conclure, le Rowenta Eole VU6210F0 est le parfait ventilateur pour des petites pièces et surtout son gabarit permet facilement le déplacer.

Xiaomi Mi Start Standing Fan 2, le meilleur rapport qualité/prix

Xiaomi Mi Start Standing Fan 2 Le meilleur rapport qualité/prix

69.99€ Voir l’offre

96€ Voir l’offre

97.50€ Voir l’offre

98.15€ Voir l’offre

98.78€ Voir l'offre On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Fonctionnalités très complètes

Fonctionnalités très complètes Modèle silencieux

Modèle silencieux Faible consommation énergétique

Faible consommation énergétique Polyvalent On n’aime pas Portée réelle un peu faible

Portée réelle un peu faible Certaines options un peu gadget

Encore une fois, nous allons vous proposer un produit Xiaomi dans un guide d’achat. Le fabricant chinois propose le ventilateur à pied Mi Start Standing Fan 2 sur le marché français. Et comme souvent, il s’agit d’un produit abordable aux bonnes performances.

Précisons-le tout de suite, il s’agit d’un modèle connecté qui peut fonctionner à l’aide d’une application dédiée. Avec cette dernière il est possible de régler un minuteur, mais aussi la puissance du ventilateur sur une échelle de 1 à 100. Niveau précision difficile de faire mieux. On retrouve aussi un mode nuit pour pouvoir l’installer dans sa chambre. Enfin, il est aussi possible de l’utiliser via les assistants Google et Alexa. Sinon, il est évidemment possible d’utiliser les boutons sur le châssis, mais les réglages ne seront pas autant précis.

Côté technique, il est possible de le régler verticalement sur environ 40°. La hauteur du pied est elle aussi réglable, ce qui rend ce ventilateur particulièrement polyvalent. En bref, ce Xiaomi Mi Start Standing Fan 2 est un ventilateur polyvalent, économe en énergie et à un tarif abordable. C’est probablement le meilleur rapport qualité/prix du marché actuel.

Rowenta VU5740F0, le plus silencieux des ventilateurs sur pied

Rowenta VU5740F0 Le plus silencieux des ventilateurs sur pied

135.99€ Voir l’offre

215.19€ Voir l'offre On aime Vraiment silencieux

Vraiment silencieux Bonne puissance

Bonne puissance Plusieurs vitesses

Plusieurs vitesses Minuteur

Minuteur Bonne oscillation On n’aime pas Modèle un peu encombrant

Modèle un peu encombrant La LED peut gêner certaines personnes

On continue sur les ventilateurs à pieds avec le Rowenta VU5740F0 de la célèbre marque franco-allemande. La particularité de ce produit est son fonctionnement vraiment silencieux. Une chose relativement rare dans les modèles équipés de palmes.

Pour commencer sur ce point, son niveau sonore est de 35 dB en mode standard et de 54 dB en puissance maximale. Cela permet de l’utiliser dans son salon en regardant la télé ou dans sa chambre la nuit. Cependant le mode de puissance le plus élevé sera quand même un peu embêtant. Mais cela n’est pas trop problématique à la vue de ses excellentes performances. Il est possible de régler ce ventilateur sur 4 modes et il peut déployer une puissance de 70 W. Le débit d’air généré peut atteindre en moyenne 80m³ par minute. Côté fonctionnalité, il est possible de régler la hauteur de la tige, mais aussi l’oscillation sur 120°. Enfin, on trouve un minuteur réglable entre 1 et 8 heures.

Il y a aussi une LED pour indiquer si l’appareil fonctionne, mais elle pourra gêner certaines personnes la nuit. On regrette juste l’absence d’une télécommande et la taille du cordon de seulement 1,50 mètre. Pour le reste ce Rowenta VU5740F0 est un modèle performant et très silencieux. Si ce dernier point est essentiel pour vous, c’est le modèle que nous vous conseillons.

Rowenta VU6670 Eole Infinite, un ventilateur design et performant

Rowenta VU6670 Eole Infinite Un ventilateur design et performant

74.99€ Voir l’offre

99.90€ Voir l’offre

99.90€ Voir l’offre

99.90€ Voir l’offre

99.90€ Voir l’offre

109.99€ Voir l’offre

109.99€ Voir l'offre Plus d'offres On aime Large oscillation

Large oscillation Télécommande

Télécommande Design et ergonomique

Design et ergonomique Nombreux réglages

Nombreux réglages Bonne puissance On n’aime pas Un peu bruyant

On continue avec les ventilateurs Rowenta avec un modèle en colonne, le VU6670 Eole Infinite. On note tout de suite un design très réussi qui permet de l’intégrer n’importe où. Ce produit déploie une puissance maximale de 40 W, soit de bonnes performances pour cette gamme. Il est possible de le régler sur 3 niveaux de vitesse et la diffusion d’air est ici optimale.

Enfin le niveau d’oscillation est lui aussi très bon avec 180°. Particularité de ce ventilateur, il dispose d’une télécommande pour gérer son fonctionnement. Cette dernière peut se ranger directement dans le châssis et on trouve aussi un écran LED si on n’a pas la télécommande sous la main. On retrouve ainsi une minuterie réglable de 4 façons différentes : 1, 2, 4 et 8 heures. Et évidemment un mode nuit pour pouvoir l’utiliser dans sa chambre sans être embêté par le bruit. Et si jamais vous oubliez de l’éteindre, il s’arrête de lui-même au bout de 12 heures.

Côté bruit, la marque annonce seulement, un niveau sonore de 45 dB minimum. Pour finir, le câble fait seulement 1,5 mètre, mais il y a un enrouleur automatique pour faciliter le rangement. Il y a même une poignée si vous jamais vous avez besoin de le déplacer. Pour résumer, le Rowenta VU6670 Eole Infinite est un ventilateur complet qui répondra à tous les besoins. Un des meilleurs modèles en colonne de la marque.

HoneyWell HY260, le meilleur ventilateur colonne

HoneyWell HY260 Le meilleur ventilateur colonne

77.98€ Voir l’offre

93.02€ Voir l’offre

94.94€ Voir l’offre

94.96€ Voir l'offre On aime Bonne puissance pour les petits espaces

Bonne puissance pour les petits espaces Silencieux

Silencieux Ergonomique et design

Ergonomique et design Présence télécommande

Présence télécommande Nombreux réglages possibles On n’aime pas Portée assez faible

Portée assez faible Pas adapté aux grands espaces

On arrive sur une marque un peu moins connue avec le ventilateur colonne HoneyWell HY260. Mais c’est aussi un des meilleurs de sa catégorie. Pour autant, ce n’est pas le plus puissant. Il déploie une puissance de 30 W ce qui le rend peu efficace dans les grands espaces. Mais à l’inverse, c’est parfait pour ventiler des pièces plus petites comme un bureau ou une chambre.

Certes, sa puissance est limitée, mais il est aussi moins bruyant. Cet appareil est un excellent compagnon pour travailler ou tout simplement dormir. Le niveau sonore oscille entre 32 et 48 dB, selon la puissance sélectionnée. Sinon il est très facile à utiliser (seulement 5 boutons) et il offre 5 vitesses différentes. La colonne peut osciller sur 80°, parfaite pour un usage dans les petits espaces. Et évidemment, il y a aussi un minuteur réglable jusqu’à 8 heures. Enfin, son design est réussi et il est possible de facilement l’intégrer à sa maison.

Mais on peut également utiliser ce ventilateur avec une télécommande. De plus, on trouve un compartiment dans l’appareil pour ranger cette dernière. En bref, si vous cherchez un ventilateur à utiliser dans votre chambre ou votre bureau, le HoneyWell HHY260 est un des meilleurs choix possibles.

Dyson Pure Hot + Cool, le meilleur ventilateur multifonction

Dyson Pure Hot + Cool Le meilleur ventilateur multifonction

399€ Voir l’offre

417.29€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l'offre On aime Appareil 3 en 1

Appareil 3 en 1 Bonne puissance

Bonne puissance Silencieux en faible puissance

Silencieux en faible puissance Système de filtration complet

Système de filtration complet Large choix de connectivité On n’aime pas Tarif élevé

Tarif élevé Entretien (environ 60 euros pour changer le filtre)

Pour finir ce comparatif, nous vous proposons le ventilateur 3 en 1 Dyson Pure Hot + Cool de la célèbre marque anglaise. Comme toujours avec cette dernière, on est ici sur un modèle très haut de gamme à un tarif très élevé. Mais évidemment à ce prix, Dyson n’a pas lésiné sur les fonctionnalités.

Déjà, il est capable d’accomplir 3 rôles à la fois : purificateur d’air, chauffage et ventilateur. Ici, c’est essentiellement le dernier point qui va nous intéresser. On trouve 10 types de vitesses différents et également plusieurs modes comme le mode nuit. Niveau bruit, la nuisance sonore oscille entre 35 et 62 dB en ventilation. On peut contrôler l’oscillation entre 45° et 350°. Sur ce point, c’est le meilleur modèle de ce guide. D’ailleurs même son système de filtration est 3 en 1. Dans celui-ci on trouve : un filtre à charbon actif pour lutter contre les odeurs, un préfiltre pour les grosses particules et un filtre HEPA pour les particules fines.

Cependant ce système demande un minimum d’entretien. Il faudra en changer tous les ans. Il lui faut seulement une heure pour purifier l’air d’une pièce. Niveau connectivité c’est un produit complet. Il est possible l’utiliser depuis un écran sur le ventilateur, ou depuis une application ou même avec une télécommande. D’ailleurs, il affiche un poids de 5kg et est facile à déplacer d’une pièce à l’autre. Pour finir, ce modèle est même capable contrôler la qualité de l’air de votre maison.

🤔 Quel type de ventilateur choisir ?

Vous avez pu le constater au cours de ce guide, mais il existe de nombreux types de ventilateurs différents. Nous allons ici vous les énoncer et donner leurs avantages et défauts.

Ventilateur sur socle : Aussi appelé ventilateur sur table. C’est le plus petit modèle possible. Il est destiné à un être posé sur un meuble ou généralement sur un bureau. Ce n’est pas le plus puissant, mais il est amplement suffisant pour une personne.

Aussi appelé ventilateur sur table. C’est le plus petit modèle possible. Il est destiné à un être posé sur un meuble ou généralement sur un bureau. Ce n’est pas le plus puissant, mais il est amplement suffisant pour une personne. Ventilateur sur pieds : Comme son nom l’indique, il dispose d’un pied qui permet de l’installer presque partout. On peut gérer sa taille et c’est un modèle tout indiqué pour de grandes pièces comme le salon. Il est idéal pour plusieurs personnes. Ce type de ventilateur est souvent livré avec une télécommande.

Comme son nom l’indique, il dispose d’un pied qui permet de l’installer presque partout. On peut gérer sa taille et c’est un modèle tout indiqué pour de grandes pièces comme le salon. Il est idéal pour plusieurs personnes. Ce type de ventilateur est souvent livré avec une télécommande. Ventilateur en colonne : C’est le modèle le plus silencieux et il est parfait pour ventiler tout le corps. Il est adapté pour les salons comme pour les chambres. Ils sont relativement compacts et facilement déplaçables.

💨 Quels sont les avantages d’un ventilateur sans pales ?

Les ventilateurs sans pales ne sont pas une catégorie à proprement parler. Ici il s’agit d’une technologie spécifique que l’on trouve généralement sur des modèles haut de gamme. Ils peuvent se décliner sous les formes que nous avons présentées précédemment. Ce sont les produits les plus innovants. Ils ont comme principal avantage d’être vraiment silencieux comparé aux modèles à pales. Il dispose d’autant de puissance et est, de par l’absence de pales, bien moi dangereux. Les hélices se trouvent à l’intérieur, mais hormis cela ils fonctionnent comme tout autre ventilateur. Un modèle idéal quand on a des enfants.

🔊 Quel niveau sonore pour mon ventilateur ?

Le niveau sonore d’un ventilateur va dépendre d’un modèle à l’autre. En règle général, les plus silencieux tournent dans les environs de 30 dB. Bien évidemment, il faut prendre en compte la puissance demandée. Plus le souffle est fort et plus le bruit est intense. Mais dans tous les cas nous vous déconseillons les modèles qui atteignent 50 dB en usage normal. Enfin il faudra prendre en compte vos besoins. Dans une chambre ou un bureau, mieux vaut privilégier un modèle qui ne dépasse pas les 40 dB. Mais ici tout dépend aussi du ressenti de chacun.

🛌 Quel type de ventilateur pour une chambre ?

En période de forte chaleur, avoir un ventilateur dans sa chambre est tout sauf un luxe. Mais encore faut-il choisir un modèle qui convient. Si on parle seulement de catégorie, il vaut mieux privilégier un ventilateur en colonne. Ce sont généralement des modèles silencieux qui délivrent une bonne puissance. Faire attention à la présence d’une fonction « nuit » est aussi essentiel au moment de votre achat. D’ailleurs, comme dit précédemment, la nuisance sonore ne doit pas dépasser 40 dB pour un ventilateur destiné à une chambre.

Cependant, si vous avez des problèmes respiratoires, l’utilisation d’un ventilateur la nuit est déconseillée. Il peut dessécher votre gorge, vos sinus et même vos yeux. Vous risquez alors d’avoir le nez bouché voire des maux de tête. Pour ce type de problème, il est conseillé de régler une minuterie de votre ventilateur pour qu’il s’éteigne une fois que vous êtes endormis.

