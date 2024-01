Meilleur LEGO Star Wars : quel set acheter en 2024 ? 

Pour tous les fans qui se respectent, les LEGO Star Wars sont de véritables objets à collectionner. De plus, on trouve aujourd’hui des sets destinés aux adultes et aux enfants. N’attendez plus pour choisir le vôtre et laissez libre cours à votre imagination galactique ! Voici notre comparatif des meilleurs LEGO Star Wars.

Notre top 3 des meilleurs LEGO Star Wars

Que vous soyez un collectionneur en quête de pièces uniques ou un parent désireux de partager sa passion pour Star Wars avec ses enfants, les sets LEGO Star Wars offrent une multitude de possibilités. Il faut dire que la saga à succès a su séduire des générations entières depuis plus de 45 ans. Bien évidemment, nous avons choisi des sets pouvant satisfaire les plus petits comme les plus grands.

De même, vous trouverez ici des objets inspirés des films, des séries comme The Mandalorian ou des séries animées comme The Clone Wars. Dans tous les cas, grâce à la collaboration entre LEGO et Star Wars, les passionnés peuvent désormais recréer leurs scènes préférées. Mais aussi construire les vaisseaux emblématiques de cette épopée galactique avec des briques. Dans ce guide d’achat, nous vous présentons une sélection des meilleurs sets LEGO Star Wars adaptés à tous les âges et budgets.

Les meilleurs LEGO Star Wars pour adultes

Le Chasseur X-Wing, le grand classique

Pour débuter cette sélection, nous vous proposons un des sets les plus emblématiques des LEGO Star Wars, le chasseur X-Wing (75355). On ne présente plus le célèbre vaisseau spatial qui avec Luke aux commandes a permis de détruire l’Étoile noire. Quoiqu’il arrive, vous allez devoir assembler un ensemble de 1953 pièces dans ce kit destiné aux adultes. Ensuite, on retrouve les figurines de Luke Skywalker et de R2-D2 ainsi qu’un socle pour poser l’appareil une fois monté.

Enfin, ses dimensions sont de 27 x 55 x 44 cm. Comme toujours, le niveau de détail est impressionnant. Il est possible de positionner R2-D2 dans son emplacement dédié à l’arrière du vaisseau. Bien évidemment, il est possible de déployer ou non les ailes pour passer le chasseur en mode combat. En résumé, ce LEGO X-Wing est le cadeau parfait à offrir aux fans de Star Wars.

Le Faucon Millenium, le plus imposant des LEGO Star Wars

Ce kit représente l’un des vaisseaux les plus emblématiques de la saga Star Wars : le Faucon Millenium (75192). Constitué de 7541 pièces, il est considéré comme le meilleur set LEGO Star Wars malgré son prix élevé et l’espace requis pour l’exposer (21 x 84 x 60 cm). En effet, c’est le produit Star Wars comprenant le plus de pièces sur le marché actuel. Sinon, ce dernier est livré avec une pléthore de figurines dont celles de Chewbacca, Princesse Leia, C-3PO et Han Solo. Même des personnages des films plus récents sont présents (Rey et BB-8).

Pour finir, il est possible de retirer certaines parties de la coque pour admirer l’intérieur. D’ailleurs, on a beaucoup apprécié le niveau de détail. Pour conclure, c’est un véritable objet de collection qui ravira les fans inconditionnels et offrira des heures de construction passionnantes. Seul regret, le prix officiel de 849,99 euros peut en rebuter certains.

Le croiseur d’assaut de classe Venator de la République, l’un des plus beaux vaisseaux inspirés de Star Wars

Les fans de The Clone Wars ont pu apercevoir plus d’une fois le célèbre croiseur de classe Venator de la République. Désormais, il est possible de le monter pièce par pièce grâce à ce kit LEGO (75367). Il s’agit d’un ensemble de 5374 pièces qui devraient réussir à vous occuper pendant plusieurs jours. Cependant, il faut avoir de la place chez soi pour l’exposer à cause de ses dimensions de 32 x 54 x 109 cm. D’un autre côté, c’est tout le charme de cette pièce.

En effet, avec un tel format, les détails sont particulièrement poussés. On peut apercevoir les canons sur les flancs du vaisseau et l’on trouve un modèle réduit de Canonnière dans le hangar. Seul regret, à l’inverse du Faucon Millenium, l’intérieur n’est absolument pas détaillé. Enfin malgré un prix élevé, on retrouve uniquement deux figurines (le capitaine Rex et l’amiral Yularen). Mais bon, ce croiseur LEGO reste quoiqu’il en soit un superbe objet de collection.

Razor Crest, pour revivre les aventures du Mandalorian

En attendant la nouvelle saison de The Mandalorian, vous pouvez retrouver Grogu et Mando dans ce kit représentant le vaisseau Razor Crest (75331). Avec ce dernier, nous concluons la partie sur les plus imposants sets LEGO Star Wars. Et oui, ce produit comprend au total 6187 pièces pour un format relativement compact. En effet, ses dimensions sont de 24 x 50 x 72 cm. C’est loin d’être petit, mais il prendra moins de place qu’un Croiseur Venator.

Sinon, il est également livré avec un ensemble de 5 figurines. En plus de nos deux héros, on trouve les personnages de Mythrol et de Kuiil. Enfin, un petit Blurrg à monter soi-même est aussi de la partie. D’autre part, il est possible d’ouvrir la trappe de la partie cargo ou d’admirer la chambre de congélation carbonique. Pour finir, comme tous les sets LEGO de ce type, on retrouve un présentoir avec les caractéristiques du Razor Crest.

Star Wars R2-D2, pour monter le plus célèbre des droïdes

Le célèbre droïde R2-D2 est également disponible en version LEGO (75308), avec un set de 2314 pièces. Ce modèle interactif est une belle reproduction de l’original, ce qui en fait un choix idéal pour les collectionneurs et les fans de Star Wars. Il faut dire que l’astromécano a toujours eu un véritable succès auprès des personnes de tous les âges. D’ailleurs, même si le kit est destiné aux adultes, il est tout à fait à la portée d’un adolescent.

D’autre part, il prend peu de place grâce à son petit format de 31 x 19 x 15 cm. Pour une fois, nous ne devrez pas voir trop de mal à exposer votre création. Sinon, on apprécie le niveau de détail de ce LEGO. Il est, par exemple, possible de sortir ou de ranger le 3e pied du droïde. Même son périscope, placé à son sommet est utilisable. Dernier point, il est possible de placer dans un petit compartiment le sabre laser de Luke Skywalker.

Les meilleurs LEGO Star Wars pour enfants

AT-AT, un joli kit pour les enfants de plus de 10 ans

Avec le kit LEGO Star Wars AT-AT (75288), on arrive sur les sets Star Wars destinés aux enfants. Plus précisément, celui-ci est classifié pour les plus de 10 ans. Mais, au final, la limite d’âge n’étant qu’une indication, tout va dépendre de l’habitude qu’a votre enfant à monter des LEGO. D’un autre côté, les briques sont ici au nombre de 1267, de quoi s’occuper un petit moment. On retrouve également un ensemble de 6 figurines, dont Luke Skywalker, le général Veers, deux Snowtroopers et les deux pilotes de l’engin.

D’ailleurs, il est possible d’installer ces derniers directement dans le cockpit. Il est même possible de tirer avec les canons du marcheur. Enfin, il dispose d’un système de panneau repliable pour voir l’intérieur et l’on peut ranger à l’intérieur le fameux Speeder bike. Pour finir, ce set AT-AT se décline également dans une version pour adultes de 6375 pièces (75313). Cependant, les dimensions sont bien différentes. Le premier mesure 34 x 38 x 15 cm et le second, 62 x 69 x 24 cm. Mais surtout, son prix est 4 fois plus élevé.

Le chasseur Jedi de Yoda, un bon premier set pour un enfant

Si vous recherchez un premier LEGO Star Wars pour votre enfant, alors ce vaisseau de maître Yoda (75360) est un choix intéressant. En effet, avec seulement 253 pièces, il est destiné aux 8 ans et plus. Pour une première expérience LEGO, c’est un chiffre convenable. Sinon, dans le détail, il dispose d’ailes repliables, d’un cockpit détaillé et amovible ainsi que de deux canons laser. Enfin, en plus du célèbre maître Jedi, on trouve une figurine R2-D2.

Bien que ses dimensions soient compactes (8 x 15 x 18 cm), ce modèle trouvera facilement sa place sur une étagère ou un bureau. Enfin, même s’il est destiné aux plus jeunes, il pourra toujours faire le bonheur des collectionneurs et des fans de la saga de tout âge. De plus, c’est un produit vraiment abordable (environ 35 € chez les revendeurs).

Le marcheur AT-TE, un excellent set pour les fans de l’Attaque des Clones

On continue sur les sets LEGO Star Wars pour enfants avec le marcheur AT-TE (75337). En termes de difficulté, il se rapproche de celui de l’AT-AT avec ses 1082 pièces. Bien évidemment, il ne s’adresse pas uniquement aux enfants. C’est une jolie pièce qui va ravir tous les fans des événements autour de la Guerre des Clones. D’autre part, on trouve 5 figurines de soldats clones dont le commandant Cody et 3 droïdes de combat. Pour finir sur cette partie, il y a également un petit droïde araignée à monter soi-même.

Sinon, les dimensions du marcheur sont de 19 x 44 x 24 cm. Dans l’ensemble, il ne prend pas trop de place. Plus dans le détail, il dispose d’un canon pivotant et plusieurs ouvertures sont présentes pour y installer les figurines. Enfin, il embarque une petite poignée pour pouvoir facilement le déplacer. En résumé, c’est un joli kit à offrir aux fans de LEGO Star Wars de tout âge.

Les LEGO Star Wars à collectionner

Diorama de la poursuite dans les tranchées de l’Étoile de la Mort, le bel hommage

Ce set LEGO Star Wars (75329) va vous permettre de monter un petit objet de décoration en référence au premier film de la Saga. En effet, ce kit de 665 pièces regorge de détails. Malgré le petit nombre de briques, ce dernier est destiné aux adultes. Ensuite, c’est un produit très compact avec ses dimensions de 10 x 22 x 15 cm. Plus précisément, on retrouve le chasseur X-Wing de Luke Skywalker, le TIE de Dark Vador et deux chasseurs TIE traditionnels. En bref, tout est comme dans un Nouvel Espoir. On note également que les détails sur la structure de l’Étoile noire sont très poussés. C’est d’ailleurs l’origine de sa difficulté et donc de l’âge conseillé de 18 ans et plus. Pour finir, il existe une véritable collection de dioramas LEGO inspirés de Star Wars.

Le casque de Dark Vador, la parfaite décoration

Pour finir cette sélection, nous vous proposons un autre LEGO Star Wars parfait à installer comme décoration. En effet, pour ceux qui préfèrent les objets de collection à l’échelle, le casque de Dark Vador (75304) est un excellent choix. Ce set de 834 pièces reproduit fidèlement le casque du seigneur Sith et constitue une belle pièce pour les amateurs de la saga.

D’un autre côté si ce modèle ne vous intéresse pas, sachez que la collection de casques LEGO se décline en plusieurs versions. On peut citer les produits Mandalorian ou Capitaine Rex. C’est pourquoi nous vous proposons ci-dessous une petite sélection comprenant ces derniers.

🤔 LEGO pour adultes et enfants : quelles différences ?

Si le principe de construction est le même entre un LEGO pour enfant et pour adulte, il existe tout de même quelques différences. Généralement, les sets destinés aux plus de 18 ans contiennent le plus de pièces. D’un autre côté, ils sont souvent les plus difficiles à assembler. À l’inverse, les kits pour les plus jeunes disposent généralement de moins de pièces et sont surtout étudiés pour être simples à monter. Pour finir, les âges sur les boîtes restent à titre indicatif. Si votre enfant a déjà construit de nombreux LEGO, il ne devrait pas y avoir de problème si vous lui achetez un ensemble destiné à des personnes plus âgées.

🏆 Quels sets LEGO Star Wars contiennent le plus de pièces ?

Quand on cherche quels sont les LEGO avec le plus de pièces, on retrouve de nombreux sets de l’univers Star Wars. Pour les personnes intéressées, nous avons réalisé dans cette partie une petite liste des kits LEGO Star Wars avec le plus de pièces encore disponibles à l’achat :

Faucon Millenium (75192) avec 7541 briques AT-AT (75313) avec 6785 briques Razor Crest (75331) avec 6187 briques Le croiseur d’assaut de classe Venator de la République (75367) avec 5374 briques Imperial Star Destroyer (75252) avec 4784 briques

💰 Où acheter mon LEGO Star Wars au meilleur prix ?

Actuellement, il est possible d’acheter les sets LEGO Star Wars directement sur le site du fabricant. Cependant, la majorité des kits sont également disponibles chez des revendeurs spécialisés comme la Fnac et Amazon ou alors dans les magasins de jouets. En règle générale, les prix sont similaires d’une enseigne à l’autre. Mais il arrive que les LEGO Star Wars soient à des tarifs préférentiels chez Amazon. En effet, le site américain propose fréquemment des promotions sur ce type d’objets.

Pour finir, LEGO propose un service nommé Insider qui permet de récolter des points à chaque achat. Ces derniers peuvent ensuite être échangés contre des récompenses ou des bons de réduction. Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur la page dédiée.