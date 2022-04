Mercedes-Benz Vision EQXX : la berline électrique a roulé 1 000 kilomètres avec une seule charge

La Mercedes-Benz Vision EQXX a roulé 1 000 kilomètres avec une seule charge. Le concept de la berline électrique est parti d’Allemagne pour rejoindre le sud de la France, et plus spécifiquement Cassis. Les performances de sa batterie sont impressionnantes.

Quelques mois après avoir officiellement dévoilé la Vision EQXX, son nouveau concept de berline électrique, Mercedes-Benz a testé son autonomie impressionnante sur les routes publiques en conditions réelles. Loin derrière la Tesla Model S et ses 652 km d’autonomie ou les 530 km du Porsche Taycan, la Vision EQXX affiche une batterie de 1 000 km d’autonomie sur le papier.

La Mercedes-Benz Vision EQXX – Crédit : Mercedes-Benz

Pour le vérifier, Mercedes-Benz a envoyé son concept de la berline électrique aux lignes sportives et futuristes de Sindelfingen en Allemagne jusqu’à Cassis en France. Un parcours d’un peu plus de 1 000 kilomètres qui a pris en compte la météo capricieuse, les embouteillages, les zones de construction et tous les autres aléas de la route.

1 000 km en une seule charge avec 15 % restant, une performance prometteuse pour la Mercedes-Benz Vision EQXX

Au cours de son trajet, la Vision EQXX a traversé plusieurs villes européennes. Après être partie de l’Allemagne, elle est passée par la Suisse et l’Italie avant d’arriver dans la ville méditerranéenne de Cassis. La berline électrique roulait à une moyenne de 86 kilomètres par heure avec des températures extérieures variant de 3 à 18 °C.

Le voyage a duré 12 heures au total avec deux pauses de 15 minutes pour changer de conducteur et vérifier la pression des pneus. Encore plus impressionnant, la voiture électrique avait encore de la batterie après ce long trajet. Selon Mercedes, il restait 15 % de charge à l’arrivée à Cassis. De plus, sa consommation moyenne était d’environ 8,7 kWh / 100 km.

Finalement, le test grandeur nature de la Mercedes-Benz Vision EQXX s’est mieux déroulé que prévu. Sa consommation était inférieure aux estimations et il lui restait encore de la charge à l’arrivée. D’après Mercedes-Benz, la berline électrique aurait encore pu rouler environ 137 kilomètres avant de devoir être rechargée. Pour réaliser de telles performances, la voiture est équipée d’une batterie innovante de 100 kWh refroidie par air, d’un profil aérodynamique simplifié et d’une récupération de l’énergie de freinage améliorée. Elle a aussi des matériaux plus légers et des panneaux solaires sur le toit pour alimenter les systèmes électroniques de bord.

