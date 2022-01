Mercedes Vision EQXX : la voiture électrique aux 1000 km d’autonomie

Les constructeurs automobiles lancés sur le marché du 100 % électrique le savent : en 2022, l’autonomie sera bel et bien le nerf de la guerre. En ce début d’année, certains chiffres sont déjà impressionnants : la Mercedes EQS affiche jusqu’à 780 km WLTP d’autonomie (580 km réels), la Tesla Model S, jusqu’à 652 km, suivie par la Tesla Model 3 Long Range et ses 560 km. La Jaguar I-Pace arrive ensuite avec 470 km, suivie par Audi et son e-Tron ou Hyundai et son Kona.

Mercedes Vision EQXX © Mercedes-Benz

Mais c’est juste avant l’ouverture du CES 2022 et lors d’une conférence à distance que Mercedez-Benz a souhaité frapper fort en dévoilant son nouveau concept car que nous vous avions déjà évoqué, la Vision EQXX. Berline futuriste aux lignes sportives, elle affiche une autonomie plus de 1000 km, soit 220 km de plus que sa prédécesseure, l’EQS.

Vision EQXX : un concept de berline compacte 100 % électrique qui ferait presque Bordeaux-Paris en une recharge

Projet conceptuel encore en lourde phase de développement, la Vision EQXX souhaite pousser l’efficacité énergétique des véhicules électriques un peu plus loin. Lors de sa présentation, Mercedes-Benz nous apprend que le véhicule a été conçu différemment. Son soubassement canalise l’air et évacue mieux la chaleur et son moteur, qui développe 201 chevaux, est lové dans un sous-châssis en fibre de carbone contrôlé par un système électrique dérivé de l’AMG One.

Voir aussi : Mercedes AMG SL : le futur roadster et son écran pivotable se dévoilent en images

La batterie, quant à elle, profite d’une composition d’anode plus dense. Elle est également plus légère d’un tiers que la batterie de l’EQS (1750 kg) et mieux pensée pour laisser plus de place aux cellules. Cette dernière serait fabriquée par le chinois CATL, qui collabore déjà avec PSA, Hyundai et BMW dans nos contrées pour la production de leurs accumulateurs lithium-ion. Avec une autonomie annoncée de plus de 1000 km, des panneaux solaires viendraient en plus rallonger la distance d’un petit 25 km par trajet.

Le coefficient de traînée de la Vision EQXX est de seulement 0,17, nous dit Mercedez-Benz, contre 0,208 pour la Model S. En effet, comme tout concept car et comme en atteste la vidéo dévoilée par le constructeur allemand (ci-dessus), l’aérodynamisme du véhicule a été soigneusement travaillé. Des volets de calandre s’ouvrent et se ferment par exemple à la volée, pour une circulation d’air maîtrisée. Les pneus et les rétroviseurs ont également été repensés.

En revanche, si les technologies existent bel et bien, Mercedes-Benz n’a évoqué ni prix, ni date de lancement. Il faudra donc se contenter des lignes soignées de ce showcar, dans l’attente éventuelle de plus amples informations…

Voir aussi : Apple Car : pas de voiture électrique Apple avant au moins 2026