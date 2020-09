Messenger : Facebook limite le transfert de messages à 5 destinataires, personnes ou groupes

Facebook vient d’annoncer qu’il implémente une limite sur le transfert de messages de son service de messagerie instantanée. Les utilisateurs ne pourront désormais plus transférer un message à plus de cinq personnes ou groupes.

Exemple de la limite de transfert sur Messenger – Crédit : Facebook

Cette fonctionnalité avait été annoncée pour la première fois en mars. À ce moment, le chercheur américain cherchait à limiter la propagation de fake news sur le sujet du Covid-19. Un nouveau programme avait d’ailleurs été lancé sur Messenger. Il faisait appel aux développeurs tiers pour qu’ils aident bénévolement à recenser les ressources sur le coronavirus.

Quelques mois plus tard, Facebook a finalement décidé de déployer la limite de transfert de messages. Comme il vient de l’annoncer sur son blog, « limiter le transfert de messages est un moyen efficace pour ralentir la propagation de la désinformation virale et des contenus préjudiciables susceptibles de nuire au monde réel ». Dorénavant, les utilisateurs ne pourront transférer un message qu’à un maximum de 5 destinataires, qu’il s’agisse de personnes ou de groupes.

Facebook continue sa lutte contre les fake news

En réduisant le nombre de transferts possibles pour un message unique, la firme de Mark Zuckerberg espère donc contrer la propagation des fake news. Ce fléau des réseaux sociaux est, hélas, toujours d’actualité. Si vous vous souvenez, les géants de la tech s’étaient mis d’accord sur une déclaration commune en mars pour lutter contre la désinformation et les arnaques.

Néanmoins, ce n’est pas toujours aussi simple de gérer les fake news partagées en messages. Les réseaux sociaux peuvent surveiller plus facilement ce qui se passe en public qu’en privé. Twitter avait par exemple décidé de faire supprimer les tweets propageant de fausses informations, mais il ne surveille pas les messages privés.

L’objectif de cette nouvelle limite apportée par Facebook de faire du service de messagerie instantanée « une plateforme sûre et digne de confiance pour se connecter avec les amis et la famille ». La limite de transfert de messages est déjà déployée dans quelques pays. Elle sera déployée globalement pour tous les utilisateurs à partir du 24 septembre. Facebook travaille également sur l’intégration de WhatsApp à Messenger. Aux États-Unis, des utilisateurs ont aussi découvert que les discussions d’Instagram et de Messenger pourraient être bientôt fusionnées dans une prochaine mise à jour.

Source : TechRadar