Le Galaxy S25 serait le smartphone avec les vitesses de transfert les plus rapides au monde

Samsung dévoilait récemment une feuille de route détaillant ses projets pour la prochaine génération d’Universal Flash Storage (UFS). Après la rumeur selon laquelle les Galaxy S25 auraient des écrans plus grands, c’est un indice de plus sur ce que la prochaine gamme de smartphones de Samsung pourrait apporter à la table.

Le Galaxy S25 pourrait introduire l’UFS 4.0 4-lane au grand public

Repéré par SamMobile, ce document issu de la filiale Samsung Semiconductor indique que le géant sud-coréen a l’intention de commercialiser l’UFS 4.0 4-lane CS (ou 4 voies) l’année prochaine, avant de passer à l’UFS 5.0 à l’horizon 2027. Les derniers fleurons Android de 2024 fonctionnent avec l’UFS 4.0, qui offre des vitesses en lecture et en écriture allant jusqu’à 4 Go/s. Selon la feuille de route, l’UFS 4.0 4-lane doublera ces vitesses pour atteindre 8 Go/s.

La vitesse de stockage est un élément qui passe bien souvent inaperçu dans les fiches techniques de nos smartphones. Les SoC comme le futur Snapdragon 8 Gen 4 s’attirent toute la gloire, alors que le stockage est tout autant crucial. Il permet aux téléphone de gérer tout ce qui dépend des données de manière beaucoup plus efficace, comme les téléchargements.

Les vitesses de stockage du Galaxy S25 au service de l’IA

Selon Samsung, ces vitesses de transfert dédoublées profiteront non seulement aux temps de chargement, mais surtout à l’intelligence artificielle (IA). Comme nous avons pu le voir avec le S24 Ultra et ses fonctionnalités d’IA, le conglomérat mise gros dans ce domaine. Gourmandes en données, les nouvelles vitesses de transfert permettraient aux applications d’IA générative de tourner en local et moins dans le cloud, comme c’est le cas actuellement.

Le début de la production pour le matériel UFS 4.0 4-lane CS est prévue cette année, pour une sortie en 2025. Compte tenu de ce calendrier de production, il est tout à fait raisonnable de s’attendre à voir le Galaxy S25 inaugurer ce stockage de nouvelle génération.

À plus long terme, la feuille de route laisse entrevoir une mise à jour encore plus importante avec l’UFS 5.0, attendu dès 2027. Selon toute logique, Samsung en sera alors à la génération S27 et cela pourrait signifier que cette gamme de smartphones aurait droit à des vitesses de transfert supérieures à 10 Go/s.