Meta : voici à quoi ressemble une formation chirurgicale en réalité virtuelle

Meta a partagé une nouvelle vidéo dans laquelle la société démontre un exemple de formation chirurgicale en réalité virtuelle. On y voit un casque VR et des capteurs au bout des doigts, mais nous ne savons pas si ces produits sont en cours de développement.

Une nouvelle vidéo de Meta dévoile l’impact de la réalité virtuelle sur les formations chirurgicales. La vidéo montre une jeune femme avec un casque VR et des capteurs au bout des doigts. Elle s’entraîne à réaliser une chirurgie cardiaque en réalité virtuelle.

Un casque de réalité virtuelle – Crédit : Meta

Nous ne savons cependant pas si ces produits de la vidéo promotionnelle sont en cours de développement. On sait néanmoins que Meta prépare une gamme de quatre nouveaux casques de réalité virtuelle. Pour le moment, nous avons encore peu de détails sur ces casques, à l’exception du Project Cambria qui ne devrait plus tarder.

« Le metavers peut être virtuel, mais l’impact sera réel », annonce Meta

La description de la vidéo explique que « Meta aide à construire le metavers afin qu’un jour les chirurgiens puissent s’entraîner virtuellement, aussi souvent que nécessaire. Le metavers peut être virtuel, mais l’impact sera réel ». Pour Mark Zuckerberg, le metavers est le futur de l’Internet. Actuellement, il est déjà l’un des endroits les plus toxiques d’Internet avec des agressions sexuelles virtuelles, des comportements racistes et autres déviances.

En tout cas, le casque de réalité virtuelle présenté par Meta ressemble probablement à l’un des prototypes en cours de développement. C’est aussi la première fois que nous voyons des capteurs au bout des doigts qui offrent un retour haptique et une excellente précision. D’ailleurs, Mark Zuckerberg teste des gants qui font ressentir les objets virtuels dans le metavers.

Meta a récemment partagé plusieurs vidéos montrant ses ambitions pour le futur du metavers. Entre les élèves qui visitent la Rome antique et les étudiants d’un amphithéâtre qui sont en réalité assis dans leur salon, le métavers ne semble pas avoir de limite. Une autre vidéo montre même un père et sa fille en train de pêcher ensemble alors qu’ils vivent à plus de 3 000 kilomètres l’un de l’autre.

Enfin, Meta a repoussé le lancement de ses lunettes de réalité augmentée qui était prévu pour 2024, mais le casque Project Cambria devrait être lancé dans les prochains mois. Il s’agit d’un casque de réalité mixte haut de gamme que Meta a récemment présenté dans la vidéo ci-dessous.

Source : Digital Trends