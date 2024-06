Metal Gear Solid 3 Remake sortirait plus tôt que prévu, une bonne nouvelle !

Les fans de la saga Metal Gear Solid peuvent se réjouir puisque le remake tant attendu de Metal Gear Solid 3, officiellement baptisé Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, se dévoile un peu plus et pourrait même arriver plus tôt que prévu.

Les fans de la saga Metal Gear Solid peuvent se réjouir puisque le remake tant attendu de Metal Gear Solid 3, officiellement baptisé Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, se dévoile un peu plus et pourrait arriver plus tôt que prévu.

La date de sortie de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater s’esquisse

Lors du Xbox Games Showcase 2024, on a eu droit à un premier trailer de gameplay offrant un aperçu alléchant de ce remake. Graphismes retravaillés, mécaniques modernisées, on retrouve le légendaire Naked Snake s’infiltrant dans la jungle luxuriante pour mener à bien des missions d’espionnage.

Si aucune date de sortie officielle n’a été annoncée par Konami, un leak potentiel pourrait bien avoir levé le voile sur ce secret. Un tweet publié par le revendeur américain GameStop, depuis supprimé, mentionnait une sortie programmée pour le 17 novembre 2024, alors qu’on s’attendait plutôt à une sortie en décembre 2025.

En attendant d’en savoir plus, on peut d’ores et déjà précommander deux éditions physiques du jeu, une standard et une collector, sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Une version PC sur Steam est également prévue.

Autre bonne nouvelle pour les puristes : le remake conservera le doublage original de Metal Gear Solid 3 sorti en 2004, comme on a pu l’entendre dans le dernier trailer. Metal Gear Solid 3 : Snake Eater a marqué toute une génération de joueurs : tenez-vous prêts à replonger dans la jungle et à revêtir à nouveau le costume de Naked Snake.