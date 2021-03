Microsoft : certains jeux de Bethesda seront des exclusivités Xbox et PC

Quelques jours seulement après avoir obtenu l’approbation des régulateurs des États-Unis et de l’Union européenne, Microsoft et ZeniMax Media ont enfin rendu l’acquisition du studio Bethesda officielle.

Bethesda + Xbox – Crédit : Bethesda

L’accord ajoute huit nouveaux studios à ceux déjà possédés par Microsoft, dont id Software, Arcane et Bethesda Game Studios. Phil Spencer a enfin confirmé une information importante vis-à-vis des jeux exclusifs. En effet, certains des futurs jeux de Bethesda seront exclusifs aux plateformes de Microsoft.

Cela vient contredire les déclarations de Tim Stuart, directeur financier de Xbox, qui avait lui annoncé que les jeux Bethesda ne seraient finalement pas des exclusivités Microsoft.

Certains jeux de Bethesda ne sortiront pas sur PS5

Selon Phil Spencer, « Avec l’ajout des équipes créatives de Bethesda, les joueurs doivent savoir que les consoles Xbox, les PC et les Game Pass seront les meilleurs endroits pour découvrir les nouveaux jeux de Bethesda, y compris certains nouveaux titres à venir qui seront exclusifs aux joueurs Xbox et PC. » Cela ne laisse plus de place au doute, les joueurs sur PS5 et Nintendo Switch ne recevront pas tous les jeux des studios.

Spencer a affirmé que Bethesda continuerait à faire des jeux « comme il l’a toujours fait » et a confirmé que certains jeux sortiraient sur des plateformes autres que la Xbox. Lorsque Microsoft avait racheté le studio de Minecraft en 2014 pour 2,5 milliards de dollars, cela ne l’avait pas empêché de sortir sur toutes les plateformes. L’un des plus grands jeux qui doivent être présentés par le Studio est The Elder Scrolls 6. Le patron de Bethesda, Todd Howard, avait déjà déclaré qu’il était « difficile d’imaginer » qu’il s’agisse d’un jeu exclusif à la Xbox, puisque celui-ci sera vraisemblablement très populaire.

« Xbox et Bethesda partagent depuis longtemps une vision commune de l’avenir du jeu vidéo. En tant que fan et créateur, Bethesda comprend le potentiel du Xbox Game Pass. ». a ajouté Spencer. Le Xbox Game Pass est en effet un service très prometteur, qui est souvent considéré comme le Netflix du jeu vidéo. De plus, il fait partie des meilleurs services de jeu vidéo disponibles sur les consoles.

Source : ExtremeTech