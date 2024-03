Windows 11 : même les utilisateurs de Windows 10 Pro sont invités à faire la mise à niveau

© Envato

Le calendrier commence à devenir serré pour Microsoft. À un peu plus d’un an et demi de la fin du support gratuit pour Windows 10, l’OS sorti en 2015 équipe encore la majorité des machines tournant sous Windows, selon les données de Statcounter. Difficile d’imaginer que les utilisateurs opteront pour les mises à jour payantes au-delà de 2025, mais ils seront alors exposés aux menaces informatiques.

C’est pourquoi Microsoft se fait de plus en plus insistant pour que les irréductibles de Windows 10 passent maintenant sur 11. Ainsi, les utilisateurs de Windows 10 Famille sont submergés d’invitations à effectuer la mise à niveau depuis plus d’un an. La firme de Redmond passe maintenant à la vitesse supérieure et harcèlera bientôt les utilisateurs de Windows 10 Pro et Pro Workstation. Plus personne n’est épargné.

Les utilisateurs de Windows 10 Pro recevront bientôt des invitations à passer sur 11

Microsoft écrivait sur son blog cette semaine que “si votre organisation s’appuie sur Microsoft pour gérer les mises à jour de Windows, vous commencerez bientôt à voir une nouvelle interface utilisateur sur les appareils Windows 10 éligibles“. C’est par ce doux euphémisme que Microsoft désigne son écran d’invitation à passer sur Windows 11.

Celui-ci commencera à faire son apparition à partir du mois prochain, sur les PC d’entreprise dont la gestion n’est pas centralisée via des outils comme Microsoft Intune, Configuration Manager ou Windows Autopatch. Les ordinateurs afficheront le même message que pour les utilisateurs famille, indiquant que la mise à jour est gratuite, qu’elle peut s’effectuer en arrière plan et qu’elle ne pèse que 4 Go.

Ces incitations s’afficheront à partir du déploiement de la mise à jour de sécurité du Patch Tuesday d’avril 2024. Concrètement, après le redémarrage de la machine, l’invitation s’affichera après la connexion de l’utilisateur à Windows 10 Pro. Il y aura bien sûr la possibilité de refuser la mise à niveau et de continuer à Windows 10 Pro. Ce que feront une majorité, à n’en pas douter.

Toutefois, ces écrans d’alerte ne s’afficheront que sur les PC d’entreprise reliés à un domaine ou à un cloud. Surtout, ils devront répondre aux critères d’éligibilité de Windows 11, c’est-à-dire avoir un processeur avec puce TPM 2.0 et aussi capable de prendre en charge la commande “POPCNT” dans Windows 11.