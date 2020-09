Microsoft prévoit déjà d’autres consoles après les Xbox Series X et S

Dans quelques années, les joueurs auront donc droit à d’autres consoles physiques. Si Microsoft poursuit dans cette voie, il ne serait pas impossible de voir débarquer à l’avenir une PS6 chez Sony.

Yahoo Finance a demandé à Phil Spencer si ses investissements dans le Cloud allaient entraîner l’arrêt de la production des consoles, mais Phil Spencer n’a pas hésité à annoncer que Microsoft ne changerait rien à ses habitudes.

« Nous voulons mettre le joueur au centre. Il ne s’agit plus de mettre l’appareil au centre. », a répondu Spencer. « Vous voyez cela dans toutes les autres formes de médias : ma télévision est avec moi partout où je vais, ma musique est avec moi partout où je vais. »

Il ajoute que « en ce qui concerne le matériel futur, je pense que nous verrons plus de consoles à l’avenir. Tout comme dans la vidéo, tout comme dans la musique, la diffusion en streaming n’a pas coupé l’innovation en matière de supports physiques. Je pense que nous allons continuer à voir cela, et c’est absolument ce que nous prévoyons. ».

Les joueurs encore réticents à essayer le cloud gaming seront donc ravis d’apprendre que Microsoft pense encore à eux. On ne sait pas encore si Microsoft compte lancer une console plus puissante au cours de cette génération, à l’image de la Xbox One X. Pour l’instant, les Xbox Series S et X sont disponibles en précommande depuis le 22 septembre, et beaucoup de consommateurs se sont trompés et ont acheté une Xbox One X.

Microsoft va miser sur le cloud, sans contraindre les joueurs à l’adopter

En août, Microsoft a rendu la bêta de xCloud disponible à tous les abonnés du Xbox Game Pass Ultimate, sans augmenter son prix, qui reste de 12,99 € par mois. xCloud permet de jouer à des jeux directement sur votre téléphone Android.

Microsoft a également introduit une nouvelle fonctionnalité sur son application Xbox, appelée Remote Play. Elle permet aux utilisateurs d’une tablette ou d’un smartphone Android de jouer gratuitement en streaming aux jeux installés sur leur Xbox One, alors que xCloud permet de jouer à des jeux sans posséder de Xbox. Microsoft mise sur son Xbox Game Pass, que l’on peut voir comme le Netflix des jeux vidéo, pour permettre aux joueurs d’accéder à une bibliothèque conséquente à un prix abordable.

