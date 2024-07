La Xbox Series pourrait faire tourner les jeux de toutes les consoles PlayStation et Nintendo

La Xbox Series profite désormais du support de Mesa 3D en mode développeur

Pour faire simple, elle permet d’émuler des jeux des consoles PlayStation et Nintendo

En théorie, il serait donc possible de gérer plusieurs consoles avec la Xbox Series

En termes de ventes, Xbox reste derrière Nintendo et PlayStation malgré ses solides atouts. Parmi les avantages de la dernière génération de console, l’émulation est bien plus facile à condition d’avoir des connaissances en bidouillage. La Xbox Series peut même faire tourner des jeux de toutes les consoles PlayStation et de Nintendo, du moins en théorie.

En théorie, la Xbox Series fait tourner les jeux de la concurrence

Modern Vintage Gamer a dévoilé, dans sa dernière vidéo, l’ajout du support de Mesa 3D au mode développeur de la Xbox Series. Pour faire simple, il s’agit d’une bibliothèque open source qui permet aux développeurs de créer des applications graphiques capables de fonctionner sur plusieurs types de matériel et d’OS sans écrire de code spécifique pour chaque configuration. Faisons encore plus limpide : en théorie, la Xbox Series peut faire tourner des jeux de toutes les consoles de PlayStation et Nintendo. Il y a donc fort à parier que des petits bidouilleurs experts s’y attellent pour transformer la machine de Xbox en… solution tout-en-un ?

Bien évidemment, il y a toujours un flou à propos de la légalité de cette pratique. Et d’un point de vue de la passion, peut-on se passer de toutes les autres consoles et n’opter que pour une Xbox Series modifiée ? À noter que le vidéaste précise qu’en termes de performances pour l’émulation, la Xbox Series S reste en tête même si moins puissante.

Le hardware fait partie de l’expérience globale

Gardons toutefois en tête que le hardware fait partie intégrante de l’expérience d’un joueur. C’est la DualSense de la PS5 qui fait tout le charme de certains titres, par exemple Astro Bot qui s’annonce prometteur. Idem pour l’actuelle Nintendo Switch : sa conception est pensée pour offrir des sensations différentes des autres constructeurs. On peut aller encore plus loin avec la Wii et sa Wiimote et sa Nunchuk, la Nintendo DS avec son écran tactile, etc.