Microsoft va lancer son propre stick TV pour jouer aux jeux Xbox Game Pass en streaming

Nous entendons depuis un certain temps maintenant que Microsoft est en train de travailler sur son propre dispositif de streaming pour son service Xbox Cloud Gaming, qui permet de jouer aux jeux du Xbox Game Pass dans le cloud dans l’abonnement Ultimate.

Xbox Game Pass – Crédit : Microsoft

Le dispositif de streaming, qui peut être branché sur un téléviseur ou un écran de PC, aura un design en forme de stick ou de palet, selon GamesBeat. En d’autres termes, il ressemblera à un Amazon Fire Stick ou à un Chromecast, mais on ne sait pour l’instant pas exactement quel design Microsoft a retenu.

On imagine que l’appareil permettra non seulement de diffuser les jeux du Xbox Game Pass Ultimate, mais aussi de regarder des films et des émissions de télévision. À l’image d’un Chromecast, il pourrait permettre d’accéder à toutes les applications présentes sur l’écosystème Xbox, dont par exemple Netflix.

Xbox va lancer sa propre « console » entièrement dédiée au streaming

Les efforts de Microsoft pour mettre en avant le Xbox Cloud Gaming dans le monde ont été assez importants au cours des derniers mois. Hier encore, Microsoft a annoncé une version de Fortnite pour Xbox Cloud Gaming qui permettrait aux utilisateurs de jouer au jeu gratuitement (sans abonnement) depuis n’importe quel appareil, dont notamment les smartphones Android et iPhone.

Au cours de la GDC 2022, la société avait également présenté une nouvelle technologie de cloud qui permettrait aux développeurs de créer des jeux à l’aide de stations de travail hébergées par Azure. Microsoft avait aussi dévoilé l’année dernière qu’elle comptait développer des jeux entièrement pensés pour le cloud, et que Microsoft Flight Simulator pourrait être le premier à en profiter. Enfin, on rappelle que Microsoft avait récemment changé les consoles de ses serveurs pour offrir davantage de performances à ses utilisateurs, puisqu’il est passé de Xbox One à des Xbox Series X.

Pour rappel, tous ces efforts font partie du projet « Xbox Everywhere » de Microsoft, qui vise à « permettre à chacun, partout dans le monde, de jouer aux jeux qu’il souhaite, avec les personnes qu’il souhaite, sur des appareils qu’il possède déjà ». Le stick Xbox devrait arriver d’ici les 12 prochains mois.