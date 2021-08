Xbox Stream Box : bientôt un boitier dédié au cloud gaming chez Microsoft ?

D’après une fuite récente, Microsoft devrait bientôt sortir un boitier dédié au streaming. Selon les informations postées par @PostUp_bbb sur Twitter, l’image ci-dessous serait un prototype qui daterait du début de 2021, et le produit actuel serait légèrement différent. Les informations ci-dessous sont donc à prendre avec des pincettes.

Xbox Stream Box – Crédit : @PostUp_bbb / Twitter

Le boitier Xbox Stream Box aurait pour but de permettre aux abonnés au service Xbox Game Pass Ultimate de profiter de leurs jeux sur une télévision ou un écran d’ordinateur. Il fonctionnerait donc comme une Shadow Box, puisqu’il s’agirait d’un intermédiaire entre votre écran et les serveurs de Microsoft, et ne serait pas à confondre avec l’ancienne PlayStation TV de Sony.

L’arrivée d’un tel boitier ne serait pas vraiment une surprise quand on voit les efforts de Microsoft pour promouvoir son service de Cloud Gaming. Phil Spencer avait également déjà confirmé que les Xbox Series X et S n’allaient pas être les dernières consoles de l’entreprise.

Que sait-on du Xbox Stream Box ?

D’après les informations qui ont fuité, la Xbox Stream Box serait relativement compacte, puisqu’elle serait seulement un peu plus imposante qu’un jeu de cartes. Comme pour une Xbox classique, il vous faudra une manette Xbox de n’importe quelle génération pour jouer. La compatibilité avec un clavier et une souris serait également prévue.

Côté connectiques, on retrouverait un port USB-A à l’avant avec un capteur infrarouge sur le côté pour la manette. À l’arrière se trouvent un port Ethernet, un port USB-C ainsi qu’un port HDMI. Il serait également possible de connecter le boitier en Wi-Fi.

La Xbox Stream Box serait donc utile pour permettre aux joueurs d’accéder au Xbox Game Pass Ultimate depuis n’importe quel téléviseur, même si celui-ci n’est pas intelligent. On sait que le service de Microsoft arrive bientôt sur Android TV, et vous pourriez donc bientôt en profiter sur tous les autres téléviseurs. Le boitier devrait également vous permettre d’accéder à des services de vidéo à la demande comme HBO ou Disney+.

Pour l’instant, on ne sait pas si le boitier de Microsoft sera commercialisé, mais son arrivée serait une bonne nouvelle pour tous les joueurs qui veulent profiter d’une expérience entièrement tournée vers le Cloud Gaming. Microsoft a d’ailleurs récemment déployé une grosse mise à jour sur son service Cloud Gaming, anciennement nommé xCloud, puisqu’il a remplacé les anciennes Xbox One de ses serveurs par de nouvelles Xbox Series X.

Source : @PostUp_bbb