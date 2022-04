Milka vous offre du chocolat sur les réseaux ? Attention, c’est une arnaque

En ce 1er avril, Facebook et WhatsApp pullulent de messages vous invitant à participer à un concours pour gagner du chocolat Milka. Méfiez-vous, il s’agit d’une opération de phishing visant à récupérer vos informations personnelles.

Des pirates se cachent derrière les couleurs de Milka – Crédit : Unsplash

Il y a des poissons d’avril qui prêtent à rire comme notre panorama factice des pépites insoupçonnées de Netflix. Mais d’autres sont des canulars vicieux qui cherchent à abuser de la crédulité des internautes. Depuis quelques heures, les réseaux sociaux WhatsApp et Facebook sont envahis par des publications ou des messages faisant la promotion d’un supposé concours Milka.

« Milka récompense tout le monde avec un panier de chocolat gratuit pour célébrer 192 ans de service de qualité », peut-on notamment lire. Et d’inciter à cliquer sur un lien pour obtenir votre « lot ». En faisant une rapide recherche, on constate bien vite que Milka n’a pas 192 ans d’existence, ayant été créé en 1901. Autre élément suspect : dans le message ci-dessous reçu par notre rédacteur en chef, on remarque que l’URL appartient au domaine de premier niveau de la Russie…

Milka confirme l’arnaque

On ne vous le répétera jamais assez mais il faut toujours se méfier quand vous recevez ce type d’offre alléchante sur les réseaux sociaux. D’autant plus quand des incohérences ou des liens suspects apparaissent dedans. Souvenez-vous par exemple de ce mail de phishing se présentant sous la bannière de Netflix. Celui-ci cherchait à dérober vos informations bancaires.

Dans le cas de Milka, il s’agit également d’une opération de phishing visant à mettre la main sur vos données personnelles. Sur sa page Facebook, Milka s’est d’ailleurs empressé de mettre en garde les internautes. « Nous avons été informés de la circulation d’un faux quizz Milka Chasse aux Œufs offrant aux consommateurs l’opportunité de gagner un panier de chocolats (500 lots en jeu) », confirme l’entreprise.

« Il s’agit d’un faux jeu visant à récupérer vos informations personnelles », précise-t-elle, ajoutant que le seul concours véritable se trouve sur le site officiel de la marque. « Aucune page WhatsApp n’a été créée pour notre opération ». À noter que le message s’enverra à tous vos contacts si vous participez à ce concours. Un moyen pour les pirates de propager leur opération malveillante.

