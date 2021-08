Mini-voitures électriques : la course de dragsters la plus lente de tous les temps !

Les courses de dragsters sont généralement l’occasion de voir des supercars toujours plus puissantes s’affronter pour déterminer quelle est la plus rapide, mais ce n’est pas le cas de cette course pour le mois étonnante.

La chaîne YouTube « What Car ? » a fait s’affronter 4 mini-voitures électriques, qui sont considérées comme des quadricycles et non comme des voitures en raison de leur taille minuscule. La course s’annonce très lente.

La course de dragsters la plus lente de tous les temps – Crédit : What Car ? / YouTube

Tout d’abord, laissez-nous vous présenter les participantes à cette course hors du commun. Deux des quatre quadricycles sont bien connus en France. Il s’agit de la Citroën Ami et de la Renault Twizy. La première démarre à 6990 euros et peut-être conduite à partir de 14 ans ! Elle pèse 485 kg, offre une batterie minuscule de 5,5 kWh, une autonomie de seulement 70 km et une vitesse maximale de 45 km/h.

La Renault Twizy offre, elle, une autonomie de 72 km grâce à sa batterie de 6 kWh, un poids de 474 kg et une vitesse de pointe de 80 km/h. Elle offre de meilleures performances que sa concurrente, mais est également plus chère, puisqu’elle démarre à 10 000 euros. Les deux autres participantes sont la Micro Electric ainsi que la Reva G-Wiz, une voiture indienne.

Quel quadricycle va remporter la course de dragsters ?

Comme vous l’avez peut-être déjà imaginé, la course n’est pas la plus palpitante que nous avions pu voir. Dans la vidéo, on peut voir que la Micro Electric est la voiture qui propose l’accélération la plus puissante, et gagne la course de 400 mètres en 25,5 secondes. La Renault Twizy n’a pas grand-chose à envier à sa concurrente, puisqu’elle termine la course en 25,6 secondes.

Il faudra attendre un peu plus longtemps avant de voir la vieille Reva G-Wiz franchir la ligne d’arrivée en 29,2 secondes, et l’Ami de Citroën en 35,2 secondes, soit près de 10 secondes de plus par rapport à sa concurrente chez Renault ! Cela n’est pas vraiment une surprise, puisque la voiture de Citroën était bridée à 45 km/h, et n’avait donc aucune chance de remporter la course.

Si vous voulez découvrir une course beaucoup plus palpitante, vous pouvez aller visionner la vidéo d’une Tesla Model S Plaid affronter Porsche Taycan Turbo S sur 400 mètres au célèbre Palm Beach International Raceway.

Source : What Car ?