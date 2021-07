Tesla Model S Plaid vs Porsche Taycan Turbo S : quel bolide l’emporte sur 400 mètres ?

La Tesla Model S Plaid et la Porsche Taycan Turbo S font partie des meilleures voitures électriques du marché, mais seule une peut devenir la voiture électrique la plus rapide du marché.

Les Youtubeurs de la chaîne DragTimes ont réuni une Tesla Model S Plaid et une Porsche Taycan Turbo S pour trois courses de dragsters de 400 mètres au Palm Beach International Raceway.

Tesla Model S Plaid vs Porsche Taycan Turbo S – Crédit : DragTimes / YouTube

Ce n’est pas la première fois que nous voyons la Porsche Taycan Turbo S affronter un véhicule de chez Tesla, puisque le bolide avait surpassé la Model S classique sur la chaîne YouTube Carwow. Cependant, la Porsche remet à présent son titre en jeu, et défie cette fois-ci le nouveau modèle le plus puissant de Tesla, la Model S Plaid.

Selon Tesla, la Model S est la voiture en production la plus rapide du monde. En effet, en plus de pouvoir atteindre les 100 km/h en seulement 2,1 secondes et d’offrir une puissance de 1 020 chevaux, Tesla annonce que sa nouvelle Plaid est capable de parcourir 400 mètres en départ arrêté en seulement 9,23 secondes, avec une vitesse de pointe de 250 km/h. Les Youtubeurs de DragTimes ont donc voulu savoir si le véhicule électrique respecte bien ses promesses.

La Tesla Model S Plaid ne laisse aucune chance à la Taycan Turbo S

Sur le papier, la Taycan Turbo S est loin d’être avantagée, et ce retard se confirme dans les courses de dragsters. En effet, la Porsche ne propose qu’une accélération de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, une puissance de 761 chevaux, en plus de coûter 60 000 euros de plus que la Tesla Model S Plaid.

Lors de la première course, la Tesla Model S Plaid ne laisse clairement aucune chance à la Porsche Taycan Turbo S. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous, la Tesla laisse sur le carreau la voiture de Porsche après seulement quelques mètres. Elle parvient à franchir la ligne d’arrivée en 9,673 secondes, avec plusieurs dizaines de mètres d’avance. Il faut 10,422 secondes à la Porsche pour franchir la ligne, soit près d’une seconde supplémentaire.

La deuxième et la troisième course ne sont pas différentes de la première, même si la Tesla Model S Plaid parvient à améliorer son chrono. Elle finit la deuxième course en 9,360 secondes et la troisième en seulement 9,344 secondes, alors que la Porsche est assez constante au niveau du temps. Les derniers temps de la Tesla Model S Plaid se rapprochent bien des 9,23 secondes annoncées par le constructeur, et font de la voiture électrique la nouvelle championne de sa catégorie.

Source : DragTimes