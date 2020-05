Mission Impossible 7 et 8 : quels acteurs reprennent leur rôle ?

Christopher McQuarrie, le réalisateur des deux derniers et des deux prochains Mission Impossible a fait des révélations sur le casting de MI 7 et MI 8. Invité du podcast Light the Fuse, le metteur en scène a annoncé que Ving Rhames, présent depuis le premier Mission Impossible, serait bien à nouveau aux côtés de Tom Cruise et de Simon Pegg, lui aussi toujours à l’affiche.

Mission Impossible : deux femmes de retour et deux nouvelles recrues

Du côté du casting féminin, Rebecca Ferguson, qui incarnait Ilsa Faust dans Mission impossible : Rogue Nation et Fallout sera de retour dans les deux prochains films. Elle sera accompagnée de Vanessa Kirby, qui jouait Alana Mitsopolis alias la Veuve Blanche dans le dernier opus de la franchise. Les deux femmes seront rejointes par Hayley Atwell (Peggy Carter dans le MCU), dont on ignore encore le rôle. L’actrice a cependant confié quelques bribes d’information sur le parcours de son personnage dans les films : « Il y a une ambiguïté… la chose intéressante que nous explorons est sa résistance à une situation dans laquelle elle se trouve. ». Christopher McQuarrie a également annoncé l’arrivée d’un nouvel acteur « secret » dont personne ne connait encore l’identité, pas même les autres membres du casting.

Il faudra toutefois être patient pour découvrir ce nouveau personnage au cinéma. Mission Impossible 7 et 8 étaient tous deux en tournage lorsque l’épidémie de COVID-19 a plongé la planète en quarantaine. Tom Cruise a récemment déclaré qu’il espérait que la production le travail reprenne le mois prochain en Angleterre. Suite à cette interruption, les dates de sorties des deux films ont néanmoins été repoussées. Mission Impossible 7 n’arrivera donc sur les écrans qu’en novembre 2021 et Mission Impossible 8 sortira un an plus tard en novembre 2022.

