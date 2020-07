Mission Impossible 7 : la production veut faire exploser un véritable pont en Pologne

Crédit : Paramount Pictures

Le réalisateur Christopher McQuarrie a de l’ambition pour Mission Impossible 7. Le tournage est à peine sur le point de reprendre suite à la pandémie de Covid-19, mais il a déjà prévu de faire exploser un vrai pont polonais. Néanmoins, comme vous pouvez l’imaginer, les habitants ne sont pas forcément en faveur de voir leur pont local être volontairement détruit pour le tournage. Ils ne se laissent pas faire, mais Christopher McQuarrie n’est pas non plus prêt à lâcher l’affaire. Le tournage reprend en septembre au Royaume-Uni avant que l’équipe ne rejoigne la Pologne en avril 2021.

La production de Mission Impossible 7 pourrait contribuer à la reconstruction du pont

Le pont en question se situe donc en Pologne, dans la commune de Pilchowice. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il n’est pas au meilleur de sa forme. Il a en effet été construit en 1909 et il a été déclaré hors service en 2016 à cause de sa détérioration. Comme le vice-ministre de la Culture, Pawel Lewandowski, l’a expliqué, ce pont n’a aucune valeur culturelle et sa destruction pour le tournage de Mission Impossible 7 aiderait à attirer l’attention mondiale sur la Pologne. Selon lui, « toutes les choses anciennes ne sont pas des monuments ». De plus, ce n’est pas le pont en entier que Christopher McQuarrie souhaite faire exploser, mais seulement une partie.

Le pont de Pilchowice – Crédit : Ludwig Schneider / Wikimedia

Les habitants de la commune ne partagent pas tous le même avis que Pawel Lewandowski. Ils sont pour le moment fermement opposés à l’explosion du pont et veulent le faire reconnaître en tant que monument. Néanmoins, comme Lewandowski l’a déclaré, la production de Mission Impossible 7 pourrait aider à reconstruire le pont de Pilchowice. En effet, difficile d’attirer l’attention du monde entier si le pont figurant dans le film n’existe plus.

La série de films Mission Impossible est bien connue pour ses nombreuses cascades impressionnantes. Elles sont réalisées par l’acteur Tom Cruise lui-même. Il a d’ailleurs inspiré Henry Cavill a faire les siennes dans la série Netflix The Witcher. Le tournage des deux prochains films Mission Impossible 7 et 8 avaient commencé avant que la pandémie de Covid-19 ne gèle les productions cinématographiques dans le monde entier. D’ailleurs, le réalisateur a confirmé que le casting de MI 7 et MI 8 comprendra toujours Tom Cruise, Simon Pegg et Ving Rhames.