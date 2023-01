MIUI 14 : voici les 10 premiers smartphones à recevoir la mise à jour

MIUI 14 © Xiaomi

La mise à jour MIUI 14 sera bientôt disponible. Un certain nombre de nouveautés et d’améliorations assez importantes pour votre smartphone seront incluses dans la dernière version de Xiaomi UI. La version mondiale est sur le point d’être lancée sur les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO, qui forment ensemble le conglomérat du géant technologique chinois.

La refonte de l’interface utilisateur pour miser sur un style plus minimaliste est l’une des améliorations les plus notables de MIUI 14. La version mise à jour promet également un nouveau look pour les applications système, que vous pourrez désinstaller cette fois, si vous le souhaitez. Des fonds d’écran personnalisés et de nouveaux widgets sont également inclus dans cette mise à jour pour l’écran d’accueil.

Quels smartphones vont profiter de MIUI 14 ?

MIUI 14 pourrait être disponible très prochainement, en même temps que le lancement du nouveau Xiaomi 13, haut de gamme. Aujourd’hui, nous savons déjà quels sont les 10 téléphones qui recevront la mise à jour en premier via le programme MIUI 14 Global Builds. Ce build indique que la nouvelle version sera disponible rapidement. Voici une brève liste des modèles choisis au cas où vous seriez curieux :

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

POCO F4 GT

POCO F4

POCO F3

À lire : Xiaomi : MIUI dévoile l’arrivée de plusieurs tablettes haut de gamme

Par rapport à MIUI 13, MIUI 14 consommera moins de ressources système et jusqu’à 1,5 Go d’espace en moins sur les smartphones. Xiaomi espère améliorer les optimisations des applications tierces afin qu’elles fonctionnent plus facilement et consomment moins d’énergie. Les utilisateurs n’obtiendront désormais que 8 applications préinstallées qu’ils pourront désinstaller au lieu des 16 applications préinstallées précédentes.

Les autres fonctionnalités de MIUI 14 incluent un service cloud et une connectivité Wi-Fi plus rapide. Nous en saurons plus à son sujet d’ici peu.

Source : Xiaomi