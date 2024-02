HyperOS officiel : tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle surcouche de Xiaomi, remplaçante de MIUI

C’est officiel, la surcouche MIUI laissera désormais sa place à HyperOS. Ce nouveau système d’exploitation, toujours basé sur Android, a été présenté par Xiaomi à l’occasion de son évènement « Leap Beyond the Moment », qui s’est tenu le 26 octobre 2023. La firme chinoise en a également profité pour dévoiler ses Xiaomi 14.

Le constructeur prévoit d’intégrer cette nouvelle interface sur tous ses produits : des smartphones aux téléviseurs, en passant par les montres connectées, les objets connectés, et même la future voiture électrique Xiaomi Car.

Un peu à la manière d’Apple et d’Honor, Xiaomi souhaite en ce sens proposer une expérience unifiée aux utilisateurs de son écosystème de produits, afin de faciliter leur interopérabilité. Voici tout ce qu’il faut connaître sur la prochaine interface maison de la marque chinoise.

À lire aussi > Xiaomi : des images de sa voiture électrique fuitent, vers un lancement imminent ?

HyperOS va devenir le système d’exploitation de référence des appareils Xiaomi. Il va donc progressivement éclipser MUI. Les nouveaux modèles profiteront de la surcouche mais aussi les anciens. Concernant le calendrier, certains modèles du marché chinois bénéficient d’HyperOS depuis le mois de décembre 2023. Xiaomi a par ailleurs indiqué que sa nouvelle surcouche sera disponible dans le courant du premier semestre 2024 à l’international.

Les Xiaomi 14, fraîchement présentés lors du MWC, sont d’ailleurs les premiers smartphones à en bénéficier dans nos contrées. D’autres appareils s’apprêtent également à gonfler cette liste. C’est justement ce que nous allons vous ci-dessous.

À lire aussi > Meilleurs smartphones Xiaomi : quel modèle choisir en 2023 ?

📱 Quels seront les appareils compatibles avec HyperOS ?

HyperOS sera déployé sur tous les prochains appareils du constructeur : smartphones, appareils domotiques, montres connectées, TV et voitures électriques. Xiaomi a toutefois annoncé que des appareils déjà commercialisés profiteront d’une mise à jour vers le nouveau système d’exploitation. Après avoir avoir dévoilé certains modèles éligibles en fin d’année, Xiaomi vient de révéler une liste plus étoffée d’appareils qui auront droit à HyperOS à l’international :

Pour le reste, il faudra attendre de nouvelles informations pour en savoir plus. D’autres modèles deviendront éligibles à terme, Xiaomi prévoyant de déployer HyperOS sur 800 millions d’appareils.

#XiaomiHyperOS completely changed the underlying architecture to serve as the basis for connecting over 800 million devices.🔝

With powerful interconnectivity capabilities, #XiaomiHyperOS enhances your devices' understanding of your using preferences and improves your devices'… pic.twitter.com/guQiLQ0y8D — Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) February 20, 2024

À lire aussi > Xiaomi 13 et 13 Pro : où les acheter au meilleur prix ?

✅ Quelles sont les nouveautés d’HyperOS ?

Xiaomi n’abandonne pas seulement MIUI, mais bel et bien tous les systèmes présents sur les autres produits de son écosystème, afin de créer une unique surcouche logicielle : HyperOS.

En développement depuis 2017, Xiaomi HyperOS est conçu pour apporter de la cohérence au paysage IoT. Sa mission est d’unifier tous les dispositifs de l’écosystème dans un cadre système unique et intégré. L’objectif ultime est d’offrir des performances optimales aux appareils, de garantir une expérience utilisateur cohérente et de faciliter une connectivité transparente sur tous les appareils Xiaomi. Xiaomi.

Voici concrètement ce qu’apporte HyperOS en termes de nouveautés par rapport à MIUI et à la concurrence.

🈸 Une refonte des applications avec HyperOS

Le premier grand changement concerne l’esthétique des applications de la surcouche mobile d’HyperOS, comme on peut le constater dans les vidéos partagées par Xiaomi. Bien que l’interface s’inscrive globalement dans la continuité de MIUI, les applications les plus importantes (météo, notes, photos, etc.) ont toutefois été repensées par Xiaomi.

Au-delà de la refonte graphique opérée par le constructeur chinois, les applications importantes bénéficient également de nouvelles fonctionnalités intelligentes. Il sera par exemple possible d’utiliser l’Intelligence Artificielle pour éditer des photos et vidéos.

🪶 HyperOS : une surcouche plus légère sur mobile

Xiaomi a restructuré de fond en comble son OS maison, en mettant notamment l’accent sur le système de fichiers, le système réseau, la gestion de la mémoire, ou encore le sous-système d’imagerie. Ceci dans le but d’exploiter de manière optimale les capacités matérielles des différents appareils de l’écosystème de produits de la marque.

Le cœur d’HyperOS s’appuie sur Linux et le système Vela, une plateforme logicielle IoT open source auto-développée par Xiaomi. Sa compatibilité avec plus de 200 plateformes de processeur et plus de 20 systèmes de fichiers standard lui permet de prendre en charge des centaines de types d’appareils et des milliers de SKU. HyperOS répond en ce sens à une large gamme d’exigences matérielles, puisqu’il est compatible avec des appareils disposant de 64 Ko à 24 Go de RAM.

Par ailleurs et grâce à divers procédés de compression et de déduplication de fichiers, HyperOS se veut on ne peut plus léger sur mobile. En effet, le micrologiciel occupe seulement 8,75 Go sur les smartphones Xiaomi, ce qui lui permet d’être bien plus léger que les solutions concurrentes.

Les performances et l’efficacité énergétique sont également de mise avec HyperOS. Comme le souligne Xiaomi, son système d’exploitation “dispose de capacités de planification raffinées capables de commander avec précision le matériel et les tâches dans des scénarios divers et complexes”.

À titre d’exemple, l’exécution d’un jeu gourmand en ressources sur un smartphone équipé d’HyperOS permet de profiter d’une fréquence d’images plus stable et d’une consommation énergétique inférieure par rapport à Android, ainsi qu’à d’autres systèmes d’exploitation fortement personnalisés. La latence sera également diminuée de l’ordre de 13 à 70 % en fonction des applications, par rapport à une version Stock d’Android.

Les appareils légers disposant d’une puissance de calcul limitée bénéficient par ailleurs de performances matérielles maximisées grâce aux capacités de planification de Xiaomi HyperOS.

📶 HyperOS : la connectivité passe au stade supérieur grâce à HyperConnect

Étant donné qu’HyperOS a pour vocation d’être le seul et unique système intégré sur une myriade d’appareils, il se doit d’optimiser les échanges d’informations entre ces derniers. Grâce au framework HyperConnect, cela devient possible.

Ce dernier n’est autre qu’un centre de contrôle dédié à la connectivité intelligente cross-end. Autrement dit, il est conçu pour faciliter l’interconnexion en temps réel d’une multitude d’appareils.

Les utilisateurs pourront ainsi désormais contrôler et surveiller la quasi-totalité de leur écosystème interconnecté à partir d’un seul appareil, et depuis n’importe où, qu’ils soient à la maison, en déplacement ou au bureau.

Le logiciel HyperOS s’adapte en ce sens aux besoins des utilisateurs en leur permettant notamment de changer de caméra durant une vidéoconférence, d’accéder aux caméras de leur voiture depuis leur mobile, d’accéder à la caméra arrière de leur smartphone depuis leur tablette ou leur ordinateur portable, ou encore de connecter leur tablette à Internet via leur smartphone. Les notifications, applications, ainsi que le contenu du presse-papiers peuvent par ailleurs être transférés d’un appareil à un autre selon les besoins de l’utilisateur.

💡 L’IA intégrée à HyperOS va permettre aux appareils connectés de comprendre les intentions de leurs utilisateurs

HyperOS profite également d’un sous-système d’IA qui permet aux appareils d’aider les utilisateurs de manière proactive. Baptisé HyperMind, ce dernier est en mesure de comprendre les besoins des utilisateurs et d’agir en conséquence. Pour ce faire, il utilise les quatre capacités de perception des appareils : environnement, vision, son et comportement.

À titre d’exemple, si vous avez pour habitude d’allumer la lumière du salon après avoir déverrouillé la serrure de votre porte intelligente, HyperMind vous proposera d’inclure automatiquement cette action à votre routine. Bien évidemment, il s’agira d’une suggestion, et vous aurez toujours le dernier mot.

Grâce à HyperOS, les utilisateurs pourront donc profiter de la commodité de leurs appareils connectés, sans avoir à mettre en place des mécanismes d’apprentissage complexes, puisque les objets apprendront par eux-mêmes en fonction de vos usages.

🖋️ L’IA améliore les capacités de synthèse et de génération d’images d’HyperOS

L’AI Assistant de Xiaomi a également été renforcé et utilise désormais de grands modèles de base, ce qui lui permet notamment de générer des synthèses d’articles, de créer du texte, mais aussi de retranscrire sous forme de notes et résumés les conversations de visioconférence.

Il est d’autre part possible d’utiliser votre voix pour rechercher des images dans les albums photo. Les capacités de génération d’images s’améliorent aussi, puisque l’utilisation de la mémoire a été réduite de 75 %, et le temps de dessin est passé de 100 secondes à 5 secondes seulement. Ce qui permet notamment d’améliorer des fonctionnalités comme « Text to Image » et « Image Extender » de l’AI Assistant de Xiaomi.

Il est par ailleurs désormais possible de créer des images uniques via l’IA, en se basant sur des photos existantes. L’application Mi Canvas pour tablette se dote par ailleurs d’un pinceau IA, capable de transformer de simples gribouillages en véritables œuvres d’art.

🛡️ Un système sécurisé de bout en bout

Pour mettre au point un système de centralisation aussi ambitieux, il va sans dire que la confidentialité et la sécurité des utilisateurs doivent passer au premier plan. Xiaomi s’engage justement à proposer une amélioration continue dans ce domaine.

La marque utilise à ce propos un système d’exploitation de sécurité dédié pour protéger les informations de ses utilisateurs. Il s’agit du TEE, qui assure aussi bien la protection des appareils individuels, que des modules de sécurité interconnectés.

Ce système couvre par ailleurs un large éventail de fonctionnalités de sécurité sur les smartphones et appareils AIoT, telles que les mots de passe, la biométrie et les verrouillages d’écran. Enfin, HyperOS utilise un cryptage de bout en bout pour sécuriser les échanges de données entre les appareils du réseau.

À lire aussi > Xiaomi : un étrange malware affecte ses smartphones depuis le début de l’année.