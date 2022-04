Moon Knight : ces personnages Marvel et DC Comics ont une double identité

Moon Knight n’est pas le seule à posséder une double identité ! Beaucoup de personnages Marvel et DC Comics souffrent d’un dédoublement de personnalité. Voici les plus marquants !

Moon Knight n’est pas le seul à avoir une double identité – Crédit : Marvel Studios

Le dédoublement de personnalité se trouve au cœur de Moon Knight sur Disney+. Dans cette série, un homme partage son corps avec Marc Spector, un mercenaire doté de pouvoirs venus d’une divinité égyptienne. L’homme est atteint par ce trouble malgré lui mais n’est pas le seul à être touché dans l’univers des comics. Chez DC comme chez Marvel, les exemples existent. Et ils sont nombreux ! Voici notre petite sélection des personnages atteint d’une identité double.

Harvey Dent est Double-Face

Un personnage aperçu dans The Dark Knight – Crédit : Warner Bros.

Comme son nom l’indique, Harvey Dent a le visage scindé en deux. Sans doute le plus connu des exemples de dédoublement de personnalité chez DC Comics. Autrefois procureur de Gotham City et véritable chevalier blanc, l’homme devient l’un des personnages les plus torturés de l’univers Batman. Dans The Dark Knight, le personnage cède au mal après avoir été manipulé par le Joker joué par Heath Ledger !

Bruce Banner est Hulk

Ne mettez pas Hulk en colère ! – Crédit : Marvel Studios

Hulk n’est pas Bruce Banner mais une personnalité apparaissant suite à un excès de colère. Une rage impossible à stopper en opposition avec le calme du scientifique et ses manières douces. Les comics explorent beaucoup cette dualité. Du côté des films, c’est assez timide pour le moment. Mais le colosse risque de prendre une place importante dans le futur notamment avec la diffusion de She-Hulk.

Norman Osborn est le Bouffon vert

Un méchant à la psyché torturée – Crédit : Columbia TriStar Films/Sony Pictures

Le plus connu des adversaires de Spider-Man (avec Venom). Norman Osborn, riche industriel et scientifique, s’injecte un sérum expérimental mais se retrouve touché par des hallucinations. Une voix lui parle dans la tête le poussant à devenir le Bouffon vert. Une personnalité dédoublée qu’on découvre notamment dans Spider-Man : No Way Home. Aussi étrange que cela puisse paraître, Norman Osborn est inoffensif. Son alter ego ne l’est pas !

Eddie Brock est Venom

Eddie Brock partage tout avec Venom – Crédit : Sony Pictures

Eddie Brock sert d’hôte à Venom, un symbiote extraterrestre. Une relation parasite-hôte les forçant à partager un corps et un mental. Dans le domaine de la double personnalité, le personnage se pose là. D’autant que les deux êtres vivants possèdent des tempéraments différents. En revanche, ils partagent une haine mutuelle de Spider-Man. Et ce n’est pas le seule symbiote de l’univers du Tisseur…

Cletus Kasady est Carnage

Carnage est un tueur assoiffé de sang – Crédit : Sony Pictures

Même chose pour Cletus Kasady et Carnage. Sauf que ce mélange est extrêmement dangereux ! Si Eddie Brock n’est pas un prédateur comme Venom, ce n’est pas le cas ici. Le symbiote rouge fait preuve d’une grande violence avec un tueur en série comme hôte. Des sadiques assoiffés de sang et deux personnalités dans une même enveloppe. Une menace telle que Venom et Spider-Man doivent s’allier pour le stopper !

Curt Connors est le Lézard

Le Lézard dans The Amazing Spider-Man – Crédit : Sony Pictures

Le docteur Curt Connors souhaitait simplement faire repousser son bras en utilisant de l’ADN de reptile. Sauf que l’homme partage désormais son corps avec un Lézard meurtrier ! Certes, son membre coupé est de retour, mais il doit désormais gérer une nouvelle personnalité capable de contrôler son corps avec un esprit revenu à l’état primitif. Spider-Man a déjà réussi à le guérir pour lui rendre son enveloppe corporelle.

Firestorm est Ronnie Raymond et le professeur Martin Stien

On peut jouer Firestorm 1 dans (l’excellent) Injustice 2 – Crédit : Warner Bros. Interactive Entertainment

Firestorm est un super-héros partageant son corps avec l’athlète Ronnie Raymond et le professeur Martin Stein après une explosion nucléaire. L’un contrôle le physique, l’autre sert de guide mental et de voix de la raison. Un fonctionnement plutôt inédit car au final, le personnage reste maître de ses actions ! Le héros est un incontournable de DC Comics.

