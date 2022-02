Moonfall, Majora’s Mask : voici ce qu’il se passerait si la Lune s’écrasait vraiment sur Terre, en vidéo

La Lune s’écrase sur Terre © DR

Rolan Emmerich est de retour avec un nouveau film catastrophe sur grand écran. Après Independence Day, The Day After Tomorrow et 2012, le réalisateur de films de science-fiction signe Moonfall, où une force mystérieuse provoque la chute de la Lune, qui menace de s’écraser sur la Terre. Avec un budget de production estimé à 140 millions de dollars, Moonfall en l’un des films indépendants les plus chers de tous les temps. Il n’aura pourtant engrangé que 10 millions de dollars au box-office, lors de son week-end d’ouverture.

La semaine dernière, nous avions cherché à savoir si le scénario de Moonfall était scientifiquement crédible ou non. Alors bien sûr, il s’agit d’un film de science-fiction, mais il est toujours sympa de se poser quelques questions. Aujourd’hui, une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Kurzgesagt – In a Nutshell explore la vraie science derrière Moonfall et répond à la question qui se pose au public après avoir vu le film catastrophe : la Lune pourrait-elle réellement s’écraser sur Terre, et si oui, que se passerait-il ?

Le scénario d’une chute de la Lune sur Terre mis sur le banc d’essai

Tsunamis, dissipation de l’atmosphère… Dans Moonfall, l’attraction gravitationnelle entre les deux astres a des effets cataclysmiques sur la planète Terre. Mais la plus grande liberté que prend le film est peut-être le fait que la Lune n’est pas un satellite naturel, mais une mégastructure artificielle créée et habitée par d’anciens extraterrestres.

Dans le film, la Lune quitte soudainement son orbite et plonge vers la Terre, enfreignant tellement de lois de la physique qu’il est impossible de toutes les compter. Cette vidéo explore toutefois ce qui se passerait, hypothétiquement, si la Lune commençait à se rapprocher progressivement de nous (sur une période d’un an) et finissait par s’écraser sur la Terre. Voici la vidéo.

Le premier mois, des tsunamis envahissent la planète, les marées étant perturbées. Le second mois, plus d’un milliard de personnes sont déjà décédées, majoritairement vivant en bord de mer. Les infrastructures de communication sont déjà coupées, le sel contamine les terres et la famine s’installe partout. Le troisième mois, les satellites deviennent incontrôlables. Le quatrième mois, des tsunamis avec des vagues de plus de 100 mètres de haut s’abattent sur nos villes, etc.

Bien qu’Emmerich ait employé quelques conseillers scientifiques (dont le géophysicien et chercheur sur les catastrophes Mika McKinnon, qui a aidé à maintenir le film fondé sur une science plausible), il est bon de se rappeler que Moonfall est avant tout un film de science-fiction. Et que non, le ciel ne nous tombera pas sur la tête, Obélix.