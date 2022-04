Morbius : le nouveau Marvel se casse la figure au box-office

Depuis sa sortie en salles, Morbius affiche des scores plus que décevants au box-office ! Chronique d’un flop annoncé ?

Après une saison teintée de grands succès au box-office mondial, Marvel accuse le coup. Sa dernière production, Morbius, pourrait faire figure de flop si les entrées continuent d’être aussi basses. En effet, les résultats sont pour l’heure assez mauvais. Résultat des courses : le nouveau projet Marvel fait encore moins bien que Les 4 Fantastiques en 2015 ! Est-ce que le sujet n’est pas assez populaire auprès des fans ? La conception globale du film est-elle responsable de ce presque naufrage ? Les raisons invoquées sont aussi nombreuses que différentes.

Morbius se prend les pieds dans le tapis au box-office – Crédit : Sony Pictures

Sur Rotten Tomatoes, Morbius est également à la peine avec un score d’avis favorables avoisinant péniblement les 17%. Avec un budget annoncé de 75 millions de dollars, le film doit à tout prix remonter la pente pour assurer sa rentabilité.

Morbius : chronique d’un flop annoncé ?

Rien ne semble pour l’heure aider le film à décoller. Pas même la présence de Jared Leto ou les effets visuels grandioses orchestrés par la production.Il faut également souligner que le film souffre outre-Atlantique d’une interdiction au moins de 16 ans. Un aspect non négligeable, qui empêche Marvel et Sony de rassembler un public large et jeune. Mais il y a également une autre raison : la concurrence féroce dans les salles obscures.

En effet, Morbius doit jouer des coudes avec des challengers de taille comme Sonic 2 ou encore le nouveau volet des Animaux Fantastiques. Ces deux films grand public soufflent une grande partie de son audience habituelle à Marvel. Enfin, les critiques professionnelles n’ont pas été tendres avec ce nouvel opus du studio. Tout cela a mis bien des bâtons dans les roues au projet. Il semble donc acté que Morbius a peu de chance de remonter la pente. En attendant bien sûr les scores à l’international !

Avec ses propositions pléthoriques, Marvel en fait peut-être trop cette année. Morbius, même si on ne peut pas encore parler d’accident, vient de mettre mal à le studio après de longs mois de succès !

Source : Screenrant