Moto électrique Zero SR 2022 : un achat mobile DLC boostera son autonomie

La moto électrique Zero SR 2022 dispose d’une batterie plus puissante… mais il faudra un achat in-app pour la débrider complètement.

La moto électrique Zero SR 2022 disposera d’une capacité électrique pouvant atteindre 20,9 kWh (Crédits image : Zero Motorcycles)

C’est peut-être la première fois qu’une option sur un véhicule va être rendu disponible via un achat DLC sur une application mobile. C’est ce que va proposer la marque Zero, l’un des leaders de la construction de motos électriques, avec son prochain modèle Zero SR 2022.

Moto Zero SR : une capacité de batterie améliorable grâce à un achat in-app sur l’appli mobile du constructeur

La principale nouveauté présentée avec la moto électrique Zero SR 2022 est la mise à jour de sa technologie concernant l’autonomie et les batteries. Un nouveau modèle de batterie a été dévoilé pour les motos modèles Zero SR, SR/F et SR/S de 2022, avec deux capacités possibles : 14,4+ kWh ou 15,6+ kWh. Pourquoi ce petit « + » ? C’est parce que la puissance de la moto peut-être augmentée après l’achat grâce à une mise à jour logicielle payante proposée en option.

La société Zero suit ici un modèle assez similaire à Tesla, leader du véhicule électrique, qui a également mis en place des mécanismes pour brider ses batteries. Zero va en effet proposer aux conducteurs de son nouveau modèle de mettre à niveau la capacité de la batterie en effectuant un achat in-app dans son application mobile. Ce « déverrouillage » par application mobile permettra à la batterie d’atteindre une capacité totale de 17,3 kWh.

Jusqu’à 20,9 kWh de capacité électrique grâce à l’option Power Tank, qui ajoute une batterie dans la boîte à gants

Il s’agit de la plus grosse capacité de batterie proposée par Zero à l’heure actuelle. Mieux, cette capacité peut encore être augmentée grâce à l’installation d’un accessoire Power Tank. Cette option matérielle sera disponible au printemps 2022, et permettra de remplir l’espace de la boîte à gants installé dans le faux réservoir à essence par une vraie batterie supplémentaire. Le Power Tank permettra à la moto Zero SR 2022 d’atteindre alors le record de 20,9 kWh de capacité de batterie.

Avec ces capacités électriques boostées, l’autonomie d’une Zero SR/F ou SR/S équipée du Power Tank atteindra 365 km en ville et 182 km si la vitesse moyenne est de 112 km/h. Parmi les autres nouveautés prévues sur ce nouveau modèle : une amélioration du système d’exploitation Cypher III+, une recharge plus rapide, des performances d’accélération accrues, une vitesse de pointe à 200 km/h, la navigation GPS sur le tableau de bord et des poignées chauffantes. Enfin, un mode « parking » qui permet d’assister le stationnement en marche arrière.

