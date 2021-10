James Bond : Des cascades moto de haut vol pour 007 dans Mourir peut attendre

Daniel Craig est 007 pour la dernière fois. Emus, les intervenants n’hésitent pas à nous dévoiler leurs expériences de tournage. Lee Morrisson nous raconte dans une interview dans Variety son cauchemar. La scène a été filmée à Matera, en Italie, un choix regretté au moment du tournage.

« La pierre est ancienne donc nous avons pensé qu’il serait mauvais de tourner en hiver, alors nous avons tourné là-bas pendant l’été…mais nous avons trouvé que c’était vraiment sec et que la surface était pire. Le grès poli était traître et glissant. » Et comme si cela ne suffisait pas, le sol était complètement irrégulier…

« C’était la pire des surfaces sur laquelle j’ai jamais été filmé ! ».