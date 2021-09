Apple : utiliser un iPhone sur une moto réduirait les performances de l’appareil photo

Selon un nouveau message publié sur le forum d’assistance d’Apple, le fait d’utiliser un iPhone trop près des moteurs de moto peut faire griller les appareils photo des iPhone.

iPhone 12 – Crédit : Unsplash

Ceux-ci sont dotés de la technologie de stabilisation optique de l’image (OIS) ou de la technologie autofocus (AF) en boucle fermée, et ces dernières seraient particulièrement sensibles. Le système OIS ajuste l’objectif de l’appareil photo en fonction des mouvements afin de capturer l’image la plus nette possible, même si l’appareil n’est pas parfaitement immobile.

L’autofocus en boucle fermée, quant à lui, est censé « préserver la netteté de la mise au point sur les photos, les vidéos et les panoramas ». Ce problème devrait d’ailleurs être encore plus présent sur la prochaine génération d’iPhone 13, puisqu’elle disposera d’une stabilisation optique plus performante.

Apple vous conseille de garder vos iPhone loin des motos

Apple recommande aux conducteurs de motos de ne pas fixer leur iPhone sur leur véhicule, au risque d’entrainer une réduction de la qualité des photos de manière permanente. Le fabricant de l’iPhone affirme que les vibrations de forte amplitude engendrées par les moteurs des motos peuvent entrainer la dégradation de ces systèmes, ce qui signifie que leurs performances seraient compromises.

Sur son communiqué, Apple précise que les iPhone peuvent être très affectés par ces vibrations s’ils sont fixés de manière rigide à la moto elle-même, par exemple si vous utilisez votre iPhone comme navigateur GPS pendant que vous roulez. Les livreurs sont tout particulièrement concernés, puisqu’ils sont nombreux à utiliser ce système.

Les véhicules de conception similaires, mais dotés de moteurs plus petits, comme les scooters, ne présentent pas le même risque, mais Apple recommande tout de même de contrer les « vibrations d’amplitude comparativement plus faibles » à l’aide d’un support antivibratoire et d’éviter les « périodes prolongées » d’utilisation. En d’autres termes, il faut absolument éviter les supports rigides.

Les coûts de réparation des iPhone endommagés peuvent être prohibitifs, d’où la nécessité pour les motards de s’assurer que leur iPhone n’est pas fixé sur n’importe quel support. Il serait dommage de mettre en danger les caméras de votre iPhone, surtout si vous comptez acheter un des nouveaux iPhone 13 qui seront présentés le 14 septembre prochain.

Source : Apple