Mourir peut attendre : certaines scènes du prochain James Bond pourrait être refaites pour inclure les derniers smartphones Nokia

Il semble que le futur James Bond Mourir peut attendre retourne au stade du tournage, car certaines scènes sont obsolètes. En effet, durant le film, les acteurs utilisent de vieux gadgets et de vieux téléphones portables, qui ont maintenant été remplacés par de nouveaux modèles.

Le film d’Universal et MGM a dû nouer des partenariats avec certains sponsors pour être financé, et ces partenariats imposeraient d’utiliser les derniers produits des marques concernées.

Mourir peut attendre – Crédit : Universal Pictures, MGM

Le prochain film de James Bond a été tellement retardé que sa sortie est actuellement prévue près de deux ans après sa date de sortie initiale. En effet, il y a quelques jours, nous apprenions que Mourir peut attendre était repoussé pour la quatrième fois.

De nouvelles scènes pour les nouveaux smartphones Nokia

L’un des sponsors du film n’est autre que HMD Global, qui détient le fabricant de téléphones portables Nokia. La marque était même allée jusqu’à tourner une publicité pour promouvoir son « dernier » modèle avec le personnage Nomi de Lashana Lynch.

Nous savons que c’est l’actrice Lashana Lynch qui prendra la relève de 007 dans « Mourir peut attendre ». Celle-ci a fait face à de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, car certaines ne souhaitaient pas que James Bond soit interprété par une femme. Elle avait déclaré à Tech Radar en 2020 que le film mettait bien en scène le Nokia 8.3 5G, le Nokia 7.2 et un Nokia 3310 classique.

Cependant, selon les informations de The Sun, les producteurs devront peut-être filmer de nouvelles scènes pour mettre en avant les nouvelles avancées de la technologie de Bond. En effet, ces téléphones ont tellement vieilli que les acteurs semblent utiliser des appareils qui existent depuis des années. Depuis, Nokia a par exemple sorti le nouveau Nokia 8.3 5G. Une source a déclaré à The Sun que « les détails des gadgets et autres appareils sont gardés secrets, mais tout le monde sait que James Bond emporte toujours avec lui les dernières technologies. ».

Parmi les autres produits qui devraient apparaitre dans le film, on peut citer les montres Omega, les chaussures Adidas et le champagne Bollinger. Il faudra attendre le mois d’octobre pour savoir si les producteurs ont bien tourné à nouveau certaines scènes.

Source : The Sun