Mourir peut attendre : James Bond papa, une révolution pour la saga

James Bond cache un secret – Crédit : Metro Goldwyn Mayer

Mourir peut attendre sera le dernier épisode de Daniel Craig en tant que 007. Un agent que l’acteur britannique incarne depuis 2006 avec Casino Royal. Et ce film, réalisé par Cary Joji Fukunaga (True Detective), marquerait un grand changement pour James Bond si l’on en croit une partie du scénario, fuitée sur eBay. Attention, les lignes qui suivent contiennent des spoilers sur l’intrigue de Mourir peut attendre, attendu au cinéma le 11 novembre 2020, après un report dû à la pandémie de Covid-19.

Un grand changement dans la vie de l’agent secret

James Bond a toujours été dépeint comme un grand séducteur, loin de la vie familiale et sentimentale. Mais dans Spectre, le personnage de Daniel Craig vit une romance avec Madeleine Swann, jouée par la française Léa Seydoux.

Et cinq années plus tard, au début de Mourir peut attendre, James Bond aurait raccroché, vivant une vie paisible en Jamaïque.

Mais l’agent secret n’est pas seule puisqu’une jeune fille de cinq ans, appelée Mathilde et jouée par Lisa-Dorah Sonne, est présente.

Mathilde serait la fille de James Bond, élevée secrètement par Madeleine Swann. Une décision appuyée par Daniel Craig qui souhaitait que cet épisode ultime soit « surprenant » pour les fans.

Un gros changement pour l’agent secret qui, jusqu’à maintenant, a toujours été un séducteur, loup solitaire. Ce traitement intervient alors que le personnage de Daniel Craig, après plusieurs années, a gagné en maturité. Suffisamment pour devenir père d’une petite fille.

Une nouvelle menace pour ses proches

James Bond retourne sauver le monde, et sa fille – Crédit : Metro Goldwyn Mayer

C’est justement cette petite fille qui pousserait James Bond à rempiler pour une nouvelle mission. Car Safin, joué par Rami Malek (Elliot Alderson dans la série Mr Robot annulée après 4 saisons), aurait comme plan de kidnapper Mathilde.

L’agent secret en profiterait donc pour sauver le monde, en même temps que sa petite fille conçue avec Madeleine Swann. Bien évidemment, cette fuite reste à prendre avec des pincettes, puisque rien n’a été confirmé ou commenté par la production. Il faudra attendre le 11 novembre prochain pour découvrir Mourir peut attendre dans nos salles obscures, et si Mathilde existe bel et bien…

Source : Dailymail