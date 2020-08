Mulan : Ultime trailer pour le film Disney+

Mulan s’offre un dernier trailer avec sa mise en ligne – Crédit : Disney

Disney est devenu un véritable empire du divertissement cinématographique. En acquérant des franchises fortes comme Marvel, dont la Phase 4 débutera avec Black Widow, ou encore Star Wars, avec une nouvelle trilogie programmée pour les années à venir, la société fait figure de mastodonte. Et l’un de ses objectifs est également de décliner ses dessins animés cultes en live-action, c’est-à-dire en prises de vues réelles. Les spectateurs ont déjà pu découvrir, au cinéma, des films comme Le Roi Lion, La Belle et la bête et prochainement Mulan, sur Disney+. Un long-métrage qui s’offre un trailer final avant sa sortie en SVOD !

Mulan s’offre une ultime bande-annonce pour attirer les spectateurs

C’est une ultime bande-annonce que s’offre Mulan avant sa sortie sur Disney+, le 4 septembre 2020, dans les pays où la plate-forme de SVOD est disponible (comme la France).

L’occasion de découvrir ce que Disney réserve à ses fans avec cette nouvelle étape dans son projet d’offrir une version live-action à ses dessins animés. Un film mettant en scène Yifei Liu dans le rôle de Mulan et dirigé par la cinéaste Niki Caro. Pour le reste, cette courte vidéo d’une minute se concentre énormément sur l’action et les prouesses physiques de l’héroïne.

Mulan narre les aventures d’une jeune fille vivant dans un village chinois. Une jeune fille indépendante qui s’engage dans l’armée à la place de son père face à l’invasion des Huns. Mulan va alors devenir une redoutable guerrière, cachant sa véritable identité aux autres soldats.

Une sortie polémique, notamment en France

La sortie de Mulan directement sur Disney+ ne plait pas à tout le monde – Crédit : Disney

Mais la sortie de Mulan en SVOD ne plaît pas à tout le monde. Nombreux sont les exploitants à avoir partagé leur colère face à la décision de Disney.

Car en sortant directement Mulan sur Disney+, la société rend impossible l’exploitation en salle du film, et donc une perte colossale pour les cinémas. Une situation d’autant plus tendue que les salles sont lourdement impactées par la pandémie de Covid-19. Les spectateurs se font plus rares, notamment en raison d’une distanciation sociale très stricte (sans oublier la crainte d’une contamination dans un lieu fermé, bien évidemment).

Les exploitants pourront tout de même compter sur Tenet, prochain film de Christopher Nolan dont la bande-annonce avait quant à elle été diffusée sur Fortnite. Une grosse production Warner d’un nom reconnu dans le milieu, auteur de la franchise The Dark Knight, qui promet aux exploitants de faire entrer un peu d’argent dans les caisses. Tenet sortira le 26 août sur nos écrans.

