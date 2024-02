La Reine des neiges 3 : la date de sortie du film Disney dévoilée, il va falloir patienter

La Reine des neiges 3 © DR

Disney a annoncé la date de sortie de La Reine des neiges 3, le troisième opus de la saga animée qui a conquis le monde. Il faudra encore attendre quelques années avant de revoir Anna, Elsa et leurs amis sur grand écran.

La Reine des neiges 3 : quand pourra-t-on retrouver Anna et Elsa au cinéma ?

Ainsi, DiscussingFilm a confirmé la sortie de La Reine des neiges 3 pour 2026. Cette nouvelle tant attendue arrive après des mois de spéculations et d’impatience, alimentées par le succès phénoménal des deux premiers volets de la saga glacée. D’ailleurs, le film Toy Story 5 sortira lui aussi dans deux ans.

‘FROZEN 3’ and ‘TOY STORY 5’ will be released in 2026. pic.twitter.com/jEmnxkMFx5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 7, 2024

Avec plus d’un milliard de dollars de recettes au box-office mondial chacun, La Reine des neiges et La Reine des neiges 2 se sont imposés comme des incontournables de l’animation moderne. L’histoire des deux sœurs princesses, Anna et Elsa, et de leurs aventures dans le royaume d’Arendelle a captivé son monde, générant une avalanche de produits dérivés et une popularité sans précédent.

Si l’intrigue de La Reine des neiges 3 reste encore un secret bien gardé, les studios Disney ont distillé quelques indices. Jennifer Lee, co-réalisatrice des deux premiers films, a révélé que la direction narrative de la saga nécessiterait deux films supplémentaires. Cela laisse présager une aventure complexe et riche en rebondissements, qui explorera de nouveaux territoires et approfondira les liens entre les personnages. On sait aussi que l’identité LGBT d’Elsa devrait se confirmer.

Outre La Reine des neiges 3, Disney prévoit de sortir plusieurs suites animées dans les prochaines années, dont Moana 2 (2024), Zootopie 2 (2025) et Toy Story 5 (2026). De quoi ravir les petits et les grands et maintenir la flamme de l’animation Disney pour de nombreuses années encore.