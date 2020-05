Fortnite : Tenet de Christopher Nolan se dévoile dans un nouveau trailer diffusé in-game

Outre les qualités du battle royale, si Fortnite a toujours autant de succès, c’est aussi grâce aux nouveautés et aux évènements en jeu qui sont régulièrement organisés. En attendant la sortie de la saison 3 du second chapitre repoussé à cause de la pandémie de Covid-19, Epic Games entretient la hype avec un nouveau partenariat signé avec un ténor du grand-écran. Il s’agit cette fois de Warner Bros Pictures et du prochain film de Christopher Nolan, Tenet. Cette nuit, la scène du mode Fête Royale a été le théâtre d’un évènement surprise avec la diffusion en avant-première d’un second trailer.

Crédit : Warner Bros Pictures

Après un premier trailer énigmatique, le studio nous en dit un peu plus l’intrigue du prochain Nolan. On avait appris que les héros interprétés par John David Washington et Robert Pattinson pouvaient manipuler le temps, on sait désormais comment et dans quel but. Il n’est pas vraiment question de voyage dans le temps comme dans Interstellar. Pour sauver le monde d’une troisième guerre mondiale, ils auront le pouvoir de remonter le temps en inversant son cours.

Juste après la diffusion du second trailer, Geoff Keighley a annoncé une surprise de taille pour les fans de Fortnite et de Christopher Nolan. Un film complet du réalisateur sera diffusé en jeu cet été. Le journaliste n’a malheureusement pas précisé de quel film il s’agit ni à quelle date il sera diffusé. À moins que la pandémie s’en mêle, Tenet devrait sortir en France le 22 juillet prochain, cinq jours après sa parution aux États-Unis. Une date qui reste à confirmer, la Warner reste prudente avec un trailer qui n’annonce aucune date de sortie.

Just announced during the Tenet trailer premiere – Christopher Nolan is bringing one of his iconic films to @FortniteGame this summer for a full length free screening for fans! pic.twitter.com/ZzmqvhYlpW — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 22, 2020

Source : Engadget