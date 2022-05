NASA : cette photo à couper le souffle d’une nébuleuse interstellaire devient virale

La NASA explore chaque jour les confins de l’espace. Aujourd’hui, l’agence spatiale partage cette photo à couper le souffle d’une nébuleuse interstellaire, épatant des millions de followers sur Instagram. Près de 24 heures après sa publication, l’image totalise 1,2 million de likes et d’innombrables commentaires de celles et ceux en quête de plus d’informations sur cette merveille cosmique.