Neowise : quelles applications pour repérer la comète visible à l’œil nu ?

Après avoir été visible seulement dans le ciel du petit matin pendant la première moitié de juillet, la comète fait maintenant partie du ciel le soir, devenant visible environ une ou deux heures après le coucher du soleil, selon AccuWeather.

Crédit : SkySafari / space.com

Plonger dans l’astronomie et l’exploration spatiale peut sembler intimidant au début, mais l’observation des étoiles n’a jamais été aussi facile. Si vous êtes actuellement isolé chez vous et que vous souhaitez suivre la comète Neowise, voici les meilleures applications sur iOS et Android que vous pouvez télécharger gratuitement dès aujourd’hui. Et la bonne nouvelle, c’est que vous n’aurez pas besoin de télescope ou de jumelles.

SkySafari

Les développeurs de SkySafari se vantent que l’application est un « planétarium puissant qui tient dans votre poche, il met l’univers au bout de vos doigts et est incroyablement facile à utiliser« . SkySafari utilise la réalité augmentée pour afficher la position des différents corps célestes en temps réel. Vous pouvez explorer davantage les objets en vous renseignant sur leur histoire et leur science grâce à l’application. Les développeurs ont déclaré : « Il suffit de tenir votre appareil dans le ciel et de localiser rapidement les planètes, les constellations, les satellites et des millions d’étoiles et d’objets du ciel« .

Dans SkySafari 6, touchez l’icône Recherche et sélectionnez l’option « Les comètes les plus brillantes ». Cherchez la comète C/2020 F3 (NEOWISE) et sélectionnez-la. La page d’information sur la comète vous indiquera quand elle se lève et se couche à votre emplacement, ainsi que des informations complémentaires à son sujet.

Skyview

Skyview est un choix populaire parmi les astronomes et vient avec une version gratuite, Skyview Lite, et une version payante Skyview Pro. Tout comme SkySafari, l’application utilise la caméra de votre téléphone et la réalité augmentée pour afficher en temps réel la position des corps célestes. Il vous suffit de pointer votre caméra dans n’importe quelle direction et l’application vous montrera où se trouvent les planètes, les étoiles, les satellites et autres, par rapport à votre position.

