Netflix améliore la qualité audio sur Android et optimise le son en fonction de votre connexion Internet

Alors que Netflix a récemment dépassé les 200 millions d’abonnés dans le monde, la plateforme continue de s’améliorer pour proposer la meilleure qualité de visionnage possible. Netflix a déployé une nouvelle mise à jour sur Android avec pour objectif de proposer un son de « qualité studio » grâce au codec xHE-AAC qui correspond au format de compression Unified Speech and Audio Coding.

Page d’accueil de Netflix sur Android – Crédit : Netflix

En 2019, Netflix avait déjà amélioré la qualité audio en proposant un son en 5.1 à 640 kb/s ou en Dolby Atmos en 768 kb/s. Il avait aussi ajouté une compression audio automatique. Son niveau s’améliore si la bande passante de l’utilisateur le permet et se dégrade si la bande passante diminue.

Une meilleure qualité audio optimisée et une gestion automatique du volume

Le nouveau format audio déployé par Netflix sur Android optimise également la qualité sonore en fonction de votre connexion Internet grâce à un débit binaire variable. Par exemple, si vous êtes connecté en Wi-Fi, vous profiterez d’une meilleure qualité audio. Au contraire, si vous visionnez du contenu avec vos données mobiles, la qualité audio baisse de manière conséquente.

De plus, Netflix qui vient de déployer une fonction de lecture aléatoire propose aussi désormais une gestion automatique du volume. Cela vous permet d’éviter de baisser manuellement le volume de votre smartphone. C’est très pratique quand vous passez d’un film d’action à un documentaire, par exemple. En effet, la plateforme de streaming a annoncé que « la sonie de tout le contenu Netflix est mesurée avant l’encodage ». Pour rappel, la sonie est une valeur numérique qui correspond au volume sonore perçu par l’être humain. Ainsi, Netflix veut s’assurer que ses utilisateurs profitent d’un volume sonore correct, même dans les environnements les plus bruyants. Ce serait donc plus facile de comprendre les dialogues sans avoir à utiliser des écouteurs.

Enfin, Netflix a précisé que seuls les appareils tournant sous Android 9 Pie ou une version ultérieure sont compatibles avec le nouveau codec xHE-AAC qui améliore la qualité audio. D’ailleurs, le géant des plateformes de SVoD serait aussi en train de tester la spatialisation audio pour les AirPods Pro et Max.

Source : Engadget