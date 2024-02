Android : cette mise à jour va améliorer la qualité des vidéos sur les vieux smartphones

© Envato

Android va permettre aux smartphones milieu de gamme et anciens de supporter le codec AV1

Ce codec AV1 permet d’améliorer la qualité des vidéos tout en nécessitant moins de bande passante

Le codec est pris en charge par des services comme Netflix ou YouTube

Nos smartphones sont de vrais couteaux suisses. Depuis plusieurs années, les utilisateurs regardent de plus en plus de vidéos dessus, notamment en streaming depuis Netflix ou YouTube. Bonne nouvelle si vous avez un milieu de gamme Android ou un vieux téléphone. Une mise à jour pourrait améliorer la qualité visuelle du contenu multimédia.

L’ajout du codec AV1 pour une meilleure qualité vidéo

Beaucoup d’utilisateurs optent pour des smartphones milieu de gamme, surtout avec l’avènement de constructeurs comme Xiaomi, Honor ou encore Oppo qui fait son retour en France. D’autres conservent leur téléphone très longtemps par choix ou par contrainte économique. Bref, tout le monde a ses raisons.

Autant dire que cette mise à jour d’Android est la bienvenue puisqu’elle ajoute le codec AV1 qui permet des débits binaires plus faibles sans perte de qualité d’image. En gros, le contenu vidéo va être amélioré via une mise à jour que préparerait Google d’après Android Authority. L’information reste à prendre avec des pincettes mais la source est solide.

Il s’agit plus exactement de libday1d, un codec vidéo AV1 open source que l’on doit à VideoLAN. Le CPU du smartphone sera utilisé pour le décodage complexe. Ce qui veut dire que les vidéos AV1 seront accessibles sur les appareils qui n’ont pourtant pas de matériel AV1 intégré.

Quels services de streaming utilisent le codec AV1 ?

AV1 existe depuis 2018 via l’Alliance for Open Media (AOMedia) qui se compose d’Amazon, Cisco, Google, Intel, Microsoft, Netflix et Mozilla. Voici quelques services de streaming qui utilisent ce codec :

YouTube

Netflix

Vimeo

Disney+ (pour certains contenus)

Malheureusement, tous les services n’utilisent pas le codec AV1. Notamment Prime Video même si Amazon appartient au groupement AOMedia. À noter que cette technologie est gratuite, elle ne demande pas de droits de licence. La compression est plus efficace pour une meilleure qualité vidéo tout en nécessitant moins de bande passante.

La prise en charge du codec AV1 est intégrée à tous les smartphones haut de gamme doté d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 ou une puce A17 pour l’iPhone 15.