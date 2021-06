Netflix annonce l’annulation de Jupiter’s Legacy et lance le spin-off Supercrooks

La saison 2 de Jupiter’s Legacy ne verra jamais le jour. Netflix revoit ses plans et annonce le développement du spin-off Supercrooks.

Clap de fin pour Jupiter’s Legacy. Malgré une volonté de faire un grand programme, la série n’aura pas rencontré son public. En cause, un scénario pas à la hauteur et une réalisation bien en-dessous des attentes. Mais Netflix ne compte pas pour autant renoncer à l’univers de Millar. Ainsi, à défaut d’une seconde saison, la plateforme planche actuellement sur Supercrooks, un spin-off consacré aux méchants du « Millarworld ».

Jupiter’s Legacy tire sa révérence – Crédit : Netflix

Avec son budget colossal et ses critiques au vitriol sur les sites spécialisés, Jupiter’s Legacy aura coûté bien trop cher au géant du streaming. Souffrant d’une concurrence direct avec de nombreuses autres séries de super-héros, le programme va donc devoir se renouveler à travers ce projet de spin-off.

Le spin-off de la dernière chance ?

Tout cela sent bon la mise en sursis même si les équipes créatives croient toujours aux chances de l’univers développé par Millar. Ce dernier s’est d’ailleurs confié sur le sujet, dans un communiqué publié sur Twitter. « Je suis vraiment fier de ce que l’équipe a accompli avec Jupiter’s Legacy et du travail incroyable que tout le monde a fait pendant cette saison d’origine. Nous allons désormais nous centrer sur les méchants. J’ai toujours aimé les histoires de crime de Scorsese et de Tarantino. Notre prochaine étape ici est une version en direct de la bande dessinée Supercrooks .Je l’ai créée avec Leinil Francis Yu il y a quelques années » confie ainsi Millar.

Même si Millar pense qu’un retour de Jupiter est encore possible, c’est désormais vers ce spin-off que tous les espoirs se tournent. Une adaptation de la bande-dessinée version animée est déjà en cours et devrait sortir à la fin de l’année. Elle sera composée de 13 épisodes de 30 minutes chacun. On ne sait pas encore si une connexion sera établie avec la version « live » que prépare Millar. Le projet sera présenté en avant-première, au prochain Festival d’Annecy.

Pour l’heure, les fans sont encore dubitatifs. Toujours échaudés par le mauvais démarrage de Jupiter’s Legacy, ils attendent désormais de voir comment Millar réussira à rectifier le tir. Mais il faudra sûrement encore patienter quelques longs mois pour le savoir.

Source : Comicbook

