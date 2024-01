Avatar : le dernier maître de l’air dévoile son trailer, la série Netflix s’annonce grandiose

TL;DR Avatar : le dernier maître de l’air dévoile son tout premier trailer pour une série qui s’annonce grandiose

La série débute sa diffusion à partir du 22 février avec 8 épisodes d’une heure

L’ensemble du casting de cette adaptation live-action a été dévoilé

Après l’annonce du casting en 2021, ça y est. Netflix dévoile les premières images de son adaptation sous forme de série live-action du dessin-animé Avatar : le dernier maître de l’air. Elle aura la lourde tâche de passer après le film de M. Night Shyamalan, assez mal reçu. Voici le trailer très prometteur de ce futur programme.

Un premier trailer pour la série Avatar : le dernier maître de l’air

La plateforme de streaming a un programme chargé pour 2024 en termes de séries. Parmi les programmes attendus, il y a forcément Avatar : le dernier maître de l’air avec son énorme fanbase. Gordon Cormier incarne Aang, l’Avatar qui doit maîtriser les éléments d’eau, de terre, de feu et d’air pour rétablir l’équilibre du monde menacé par la Nation du feu. Le héros se lance dans une quête fantastique et pleine d’action comme l’indique le synopsis. Il sera accompagné de Sokka et Katara pour affronter le prince héritier Zuko et le Seigneur du feu Ozai.

Les premières images de ce trailer montrent que Netflix a mis le paquet pour faire plaisir à une fanbase très impliquée. En à peine une heure, cette vidéo cumule pas moins de 500 000 vues ce qui est énorme pour une série. C’est à partir du 22 février que les abonnés Netflix pourront profiter de cette adaptation live-action, même ceux qui ont une formule avec publicités ! Reste à savoir si, comme One Piece, Avatar : le dernier maître de l’air sera un succès et aura droit à une saison 2.

8 épisodes d’une heure pour cette première saison

Avatar : Le dernier maître de l’air se compose de 8 épisodes d’une heure, ce qui est très généreux pour la première saison qui permettra de développer l’univers. Le casting complet a été dévoilé, voici les acteurs principaux de l’adaptation :

Gordon Cormier : Aang

Kiawentiio Tarbell : Katara

Ian Ousley : Sokka

Dallas Liu : Zuko

Paul Sun-Hyung Lee : Iroh

Elizabeth Yu : Azula

Daniel Dae Kim : Seigneur du Feu Ozai

On doit cette série à Albert Kim qui a déjà planché sur d’autres séries comme Sleepy Hollow ou Nikita. Il s’agit du premier gros projet que dirige le créateur. Reste à croiser les doigts pour qu’elle plaise aux fans !