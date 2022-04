Netflix : ces 5 séries sont des pépites insoupçonnées

Voici 5 séries à ne pas manquer – Crédit : Netflix

Netflix propose beaucoup de séries originales. Des propositions possibles grâce à un vaste catalogue de productions originales et beaucoup de risques pris par le géant du streaming. Mais face à autant de programmes, difficile de faire son choix. En fouillant profondément, on trouve de petites perles insoupçonnées. L’occasion de vous dévoiler 5 séries immanquables sur la plateforme de streaming. De véritables chefs-d ‘œuvres insoupçonnées et peu connues !

5/ La Fête à la maison : 20 ans après

Un sitcom à mourir de rire

Qu’est-ce qu’on a pu rigoler devant La Fête à la maison. Comment ne pas sauter au plafond en découvrant sa suite produite par Netflix 20 ans après ? 75 épisodes sur 5 saisons dignes des meilleures comédies. Oubliez les classiques comme Scrubs, Friends ou Seinfeld. Le roi de la comédie se trouve là ! Chaque épisode est un petit bonbon à savourer. On regrette que Netflix ait annulé cette série…

4/ Iron Fist

Des chorégraphies à couper le souffle

Les films d’arts martiaux hongkongais n’ont rien à envier à Iron Fist. C’est simple : la série brille par ses chorégraphies pointues, passionnantes à suivre. On sent que Finn Jones est un cascadeur né, un véritable combattant. Les combats, en plus d’être palpitants, sont servis par un scénario complexe. Inoubliable, sans doute le meilleur personnage Marvel devant Spider-Man, Captain America et Iron Man.

3/ Sexy Beasts

Une série sous forme de télé-réalité aux maquillages sublimes

Sexy Beasts, c’est une série sous forme de télé-réalité au concept absolument génial, révolutionnaire et inédit. Des participants tentent de trouver l’amour mais pour ne pas se laisser porter uniquement par le physique, ces derniers sont maquillés de la tête aux pieds en créatures. Et on peut le dire, le charme opère immédiatement ! Les prothèses sont impressionnantes. On regrette presque que le programme soit si court tant Sexy Beasts donne envie de voir toujours plus de ces participants grimés en monstres… sexy !

2/ ReBoot : le code du gardien

De sublimes effets spéciaux pour cette série

Quel plaisir que cette série canadienne mésestimée. ReBoot : le code du gardien est à réserver aux amateurs de nouvelles technologies et autres intrigues futuristes. L’histoire d’adolescents devenant des super-héros pour remplir des missions secrètes dans le cyberespace. Bien évidemment, c’est l’explosion des effets spéciaux numériques à couper le souffle. La série n’a rien à envier aux productions du Marvel Cinematic Universe sur Disney+ comme Loki ou WandaVision.

1/ Intercomédies : un événement sportif

Le crossover que vous attendiez tous

Intercomédies : un événement sportif, c’est le crossover que vous attendiez. Bien mieux que le retour de Michael Keaton en Batman dans The Flash, devant le multivers de Spider-Man : No Way Home, cette production de Netflix croise l’univers de 4 séries. Une compétition entre plusieurs stars de comédies avec des visages familiers venus de productions acclamées : The Big Show Show, M. Iglesias, The Expanding Universe of Ashley Garcia et Family Reunion. Autant de séries que vous adorez forcément !

Blague à part, il s’agit évidemment d’une sélection des pires séries de Netflix pour le 1er avril ! 🐟🐟🐟 La rédaction a mis un point d’honneur à dénicher le plus calamiteux des productions du catalogue !

Mais rassurez-vous, sur une note plus sérieuse, on vous partage les films, séries et documentaires à retrouver ce mois-ci sur Netflix avec nos 5 coups de cœur.