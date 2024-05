Netflix : ces 71 films et séries s’en vont bientôt, faites vite !

Netflix va faire un gros ménage de printemps dans son catalogue en mai. Plusieurs films et séries vont plier bagage pour faire de la place à d’autres contenus. On vous dévoile tous les départs du mois ci-dessous.

Chaque mois, Netflix agrémente son catalogue de nouveau contenus. En mai, les abonnés pourront notamment découvrir le film Atlas, la saison 3 de La Chronique des Bridgerton ou encore le thriller Bodkin. A l’inverse, certains programmes finissent inéluctablement par quitter la plateforme au N rouge. La saignée sera notamment profonde au mois de mai puisque 71 films et séries s’apprêtent à tirer leur révérence.

On regrette notamment le départ de la trilogie d’animation Moi, moche et méchant. Des films très populaires vont disparaître à l’instar de Cinquante Nuances de Grey, Tout sur ma mère ou encore Volver. On déplore notamment le départ du film d’horreur psychologique Split et celui de Paris, Texas, un classique auréolé de la Palme d’or lors de l’édition 1984 du festival de Cannes.

Netflix : quels films et séries disparaissent du catalogue en mai 2024 ?

Voici la liste complète des films et des séries supprimés avec leur date de départ respective :

1er mai

Baywatch : Alerte à Malibu

Bumblebee

Colony

L’Art du mensonge

Munafik 2

2 mai

Les Minions

Moi, moche et méchant

Moi, moche et méchant 2

Moi, moche et méchant 3

Wolf

5 mai

Les Hommes du feu

Les Minions 2 : il était une fois Gru

6 mai

La Cité de dieu, 10 ans après

8 mai

The Outfit

10 mai

Une Clandestine

13 mai

Mere Pyare Prime Minister

14 mai

Big Mamma : de père en fils

Fantastic Mr. Fox

Las Vegas 21

Les Ailes du désir

Les Demoiselles de Rochefort

Les Parapluies de Cherbourg

Made in Chelsea

Paris, Texas

Peau d’âne

Terminator Genisys

Tout nous sépare

15 mai

Agents presque secrets

Apprentis parents

Cinquante Nuances de Grey

El Reino

Fences

Hitting the Apex

Ouija : les origines

Sleepless Society : Two Pillows & A Lost Soul

Split

Turbo

16 mai

Araromire

G.I. Joe : Conspiration

Hwarang

Mokalik

Mourir au nom de la vérité

October 1

Phone Swap

The Bridge

The CEO

The Producers

17 mai

Brillantissime

Père fils thérapie !

Shrek

Shrek 2

Shrek le troisième

Well-Intended Love

18 mai

Laerte-se

19 mai

Les Héritiers

Peter Tatchell, militant controversé

20 mai

Tamara

Tamara Vol. 2

23 mai

Le Péril jeune

Photo de famille

24 mai

Numberblocks

25 mai

Douleur et gloire

Elle

La piel que habito

Parle avec elle

Tout sur ma mère

Volver

26 mai

Les sirènes de Mako

29 mai

La Voie de la justice

Le Dernier Vermeer

Sécurité rapprochée

Pour rappel, voici les différentes formules proposées par Netflix :