Netflix : ces 14 séries ont droit à de nouvelles saisons, les fans seront heureux

Netflix officialise une suite pour 14 séries exclusives, ces six prochains mois

On retrouve, dans la liste, des séries comme Squid Game, Arcane ou Emily in Paris

Malheureusement, pas de date de sortie pour ces nouvelles saisons

Netflix sait que pour conserver sa place de leader de la SVOD face aux redoutables concurrents comme Prime Video ou Disney+, il faut miser sur des exclusivités fortes. Et, si possible, prévoir plusieurs saisons pour fidéliser les abonnés sur la durée. Ces six prochains mois, plusieurs séries ont droit à des suites officialisées.

Ces 14 séries Netflix ont droit à une nouvelle saison

Tous les mois, Netflix ajoute des films, séries et autres documentaires à son catalogue. Les six prochains n’échappent pas à la tendance puisque la plateforme de streaming confirme, sur X, que plusieurs programmes auront droit à de nouvelles saisons. En tête, on retrouve Squid Game qui a été un succès inattendu. Sans oublier Arcane, production française basée sur League of Legends, ou encore Umbrella Academy.

Dans un tout autre style et pour les amateurs de programmes plus “légers”, il y aura de nouvelles saisons pour Emily in Paris, Heartstopper, Elite ou encore le télécrochet Nouvel École sur le rap. Jean-Pascal Zadi est de retour dans la suite d’En Place qui propulse son personnage à l’Élysée. Netflix aime les histoires de tueurs en série, MONSTRES a droit à une suite sur les frères assassins Lyle et Erik Menendez.

Voici les nouveautés de Netflix pour ces six prochains mois :

Squid Game

Arcane

Nouvelle École

Umbrella Academy

The Night Agent

Outer Banks

Sweet Home

En Place

Emily in Paris

Cobra Kai

Heartstopper

Vikings : Valhalla

MONSTRES : L’histoire de Lyle et Erik Menendez

Elite

Malheureusement, il n’y a pas encore de date de sortie pour toutes ces séries très attendues et acclamées par les abonnés de Netflix. Heureusement, il vous reste les nouveautés du week-end pour passer de bons moments devant une série. En misant sur de nouvelles saisons, la plateforme de SVOD s’assure de conserver ses abonnés qui s’inscrivent pour les programmes exclusifs. Ces productions inédites représentent le plus gros argument des services de streaming dans le monde.