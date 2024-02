Netflix : ces films et séries quittent le catalogue en février, faites vite !

Comme à l’accoutumée, Netflix s’apprête à faire le ménage dans son catalogue. Une flopée de films et séries seront supprimés progressivement au cours du mois de février. Il ne vous reste ainsi plus beaucoup de temps pour les visionner.

Les abonnés sont insatiables. Pour satisfaire leur soif de nouveaux programmes, Netflix s’efforce de mettre à jour régulièrement son catalogue en y intégrant des nouveautés. Une cinquantaine de films sortiront notamment sur la plateforme cette année à l’instar de la suite de Rebel Moon et du Flic de Beverly Hills 4. En parallèle, des nouveautés continueront à être intégrées chaque mois, des ajouts que nous vous récapitulons dans cet article évolutif.

Quels films vont disparaître de Netflix en février ?

A l’inverse, des contenus vont être supprimés du catalogue pour faire de la place aux nouveaux arrivants. Netflix fait régulièrement le ménage dans sa programmation, ce qui peut occasionner des frustrations. En février, il faudra notamment dire adieu à de gros classiques comme Forrest Gump, Da Vinci Code et Retour vers le Futur. Les mordus de DC Comics ne pourront plus visionner Aquaman, Justice League, Wonder Woman ou encore Suicide Squad.

Voici la liste complète des départs, côté longs-métrages :

Les Bad Guys (5 février)

Benni (6 février)

20 ans d’écart (9 février)

Small Engine Repair (9 février)

Click : télécommandez votre vie (14 février)

Colegas (14 février)

Forrest Gump (14 février)

Night and Day (14 février)

S.W.A.T. : Firefight (14 février)

S.W.A.T. : Under Siege (14 février)

Think Like a Man (14 février)

Un monstre à Paris (14 février)

White House Down (14 février)

American Nightmare (15 février)

American Nightmare 3 (15 février)

American Nightmare 4 (15 février)

Don’t Breathe 2 (15 février)

Madagascar (15 février)

Retour vers le futur (15 février)

Le Cas Richard Jewell (18 février)

Zero (18 février)

Paradise Beach (18 février)

Ma belle-famille, Noël et moi (20 février)

Coursier (21 février)

Escape Game 2 : Le Monde est un piège (22 février)

Life in a Year (22 février)

Comme des garçons (24 février)

Made in China (24 février)

Really Love (24 février)

Dowton Abbey II : Une Nouvelle Ère (26 février)

The Last Shift (26 février)

Aquaman (29 février)

Bis (29 février)Braquage à l’italienne (29 février)

Da Vinci Code (29 février)

Girl (29 février)

Hajwala 2 : Mysterious Mission (29 février)

Jack Reacher (29 février)

Jack Reacher : Never Go Back (29 février)

Jingle Bell (29 février)

Justice League (29 février)

K.O. (29 février)

Le Traître (29 février)

Paddington (29 février)

Paddington 2 (29 février)

Roulez jeunesse (29 février)

Sans un bruit (29 février)

Suicide Squad (29 février)

Vincere (29 février)

Voyage au centre de la Terre 2 : l’île mystérieuse (29 février)

Wonder Woman (29 février)

World Trade Center (29 février)

Quelles séries vont disparaître de Netflix en février ?

La série française Le Code, qui raconte les dessous d’un cabinet d’avocats, va notamment disparaître de la plateforme de SVOD tout comme l’anime japonais Détective Conan.

Voici tous les départs confirmés :

Les fils du califat (5 février)

Bangkok Love Stories: Innocence (6 février)

La Famille Adebanjo (6 février)

Sleepless Society: Insomnia (12 février)

Marblegen (14 février)

Close enough (23 février)

Le Code (23 février)

19-2 (26 février)

Détective Conan (29 février)

Quels documentaires vont disparaître de Netflix en février ?

Les mordus de phénomènes paranormaux et les amateurs de belles assiettes vont également devoir faire leur deuil. Tout comme les afficionados de robots destructeurs.

Voici la liste des documentaires qui tirent leur révérence :

BattleBots (14 février)

Un menu en or (26 février)

Banyuki (29 février)

Paranormal Investigation (29 février)

Seven Souls in the Skull Castle (29 février)